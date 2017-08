Husumer Hafentage : Tauziehen mit Siegern der Herzen: Ein Fischer un sin Fru

vergrößern 1 von 4 Foto: Fotos: Wohlfahrt 1 von 4







Die Schäfer haben das Tauziehen bei den Hafentagen gewonnen, doch ein Fischer hat allen die Schau gestohlen. Gut 1500 Zuschauer des beliebten Wettkampfs waren kurz vor Beginn Zeuge, wie Thomas seiner Jenny einen Heiratsantrag machte. Ein mutiger Schritt, doch es ist gutgegangen. Die Angebetete hat nämlich ja gesagt.

Mit einem Kampfgewicht von 1500 Kilogramm hatten die zehn Schäfer der Westküste schon das Wiegen für sich entschieden. Fortan galten sie als bekannte Favoriten des Vergleichs, der von der Bundeswehr auf die Beine gestellt worden war. Die Truppe hatte selbst auch zwei Teams ins Rennen geschickt.

Manche Zweikämpfe zwischen Hafensüd- und Hafennordseite waren eine klare Sache und nach kaum 30 Sekunden entschieden, in anderen Aufeinandertreffen waren die Kräfte gleichmäßiger verteilt. Dann dauerte es auch mal gut zwei Minuten, bis eine Entscheidung gefallen war.

Im Finale setzten sich die bärenstarken Schäfer gegen eine der beiden angetretenen Frauenmannschaften, die Dornbuschröschen, durch. Auf Platz drei kamen die Rennladys, die sich im sogenannten kleinen Finale gegen das Team Rennleitung durchsetzen konnten.

Für eine Unterbrechung sorgte indes der Seenotkreuzer „Hannes Glogner“, der sich vom Binnen- auf den Weg in den Außenhafen gemacht hatte, um später am Kutterkorso teilzunehmen. Er kam den Wettkämpfern dann aber doch nicht in die Quere.







von hn

erstellt am 07.Aug.2017 | 07:00 Uhr