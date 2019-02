Sinfonietta und Weltkapelle spielen Husum : Tausendundeine Nacht in St. Marien

Orientalische Klänge: Gemeinsames Konzert von norddeutscher Sinfonietta und Weltkapelle in der Husumer Marienkirche.

von hn

22. Februar 2019, 15:10 Uhr

Am Sonnabend, 23. Februar, ab 17 Uhr erzählt die norddeutsche Sinfonietta gemeinsam mit der mittelholsteinischenWeltkapelle in der Marienkirche musikalisch-Märchenhaftes aus dem und über das Morgenland. Bei dem Konzert treffen Mozarts „Entführung aus dem Serail“ und Verdis „Aida“ mit Kompositionen aus Nordafrika und dem Nahen Osten zusammen. Gespielt wird das tunesische „Wasla andalusia“ von Adel Bondka im arabischen-maurischen Stil-Mix ebenso wie Musik der libanesischen Sängerin Fayruz, die Songs ihres Mannes und ihres Schwagers Assi und Mansour Rahbani über die ganze arabische Welt verbreitete. In der norddeutschen Sinfonietta spielen jugendliche Musiker gemeinsam mit Profis. Als Solisten treten in Begleitung des Komponisten Adel Bondka die tunesischen Sänger Imen Griguiche und El Euchi Mounir auf sowie Solisten der Weltkapelle. Diese Band ist ein interkulturelles Musikprojekt, in dem geflüchtete und hier beheimatete Musiker gemeinsam musizieren. Konzertveranstalter ist die Kirchengemeinde Husum in Kooperation mit dem Diakonischen Werk Husum.