Geflügelpest In Nordfriesland : Tausende Wildvögel verendet: Vogelzüchter sind alarmiert

Auf dem Vorland des Friedrich-Willhelm-Lübke-Kooges sammelte der LKN die verendete Vögel ein.

Fassungslos blickt Christian Nissen, Bürgermeister der Gemeinde Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog, am Montag über das Vorland, das noch vor Stunden überflutet war. Nachdem sich das Meer mit der einsetzenden Ebbe zurück gezogen hatte, bot sich ihm ein trauriges Bild: Der etwa vier Kilometer breite Streifen entlang der Küste war mit unzähligen verendeten Vögeln übersät. „Meiner Schätzung nach lagen dort gut 1000 überwiegend Nonnengänse“, sagte Nissen. In diesem Ausmaß habe er das noch nicht erlebt. Nissen geht davon aus, dass die Tiere der Vogelgrippe zum Opfer gefallen sind.

Ob das tatsächlich der Fall ist, muss nun das Veterinäramt klären. Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH) sammelte die toten Vögel ein. Es sei ein sehr hohes Aufkommen an verendeten Tieren vorgefunden worden, bestätigte Christian Wiedemann vom LKN.SH auf Nachfrage. Seiner Einschätzung nach sei fast der komplette nördliche Bereich Nordfrieslands davon betroffen. Derzeit seien gut zehn Ranger damit beschäftigt, die Kadaver einzusammeln. Damit zeigt sich, dass die gefährliche Vogelgrippe H5N8 auf dem Vormarsch ist.

Dies bestätigte auch Dr. Dieter Schulze vom Veterinäramt des Kreises Nordfriesland. So sei das Virus H5N5 inzwischen bei zahlreichem Geflügel nachgewiesen worden. Auch seien verstorbene und erkrankte Vögel mit der Geflügelpest gefunden worden. „Bei einem Tier konnten wir sogar beide Virenstämme H5N5 und H5N8 nachweisen.“ Inzwischen läge ihm eine Meldung auch aus Dithmarschen vor. „Meiner Einschätzung nach ist die Lage sehr ernst.“

Bei Untersuchungen im Friedrich-Löffler-Institut, (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit FLI) in Greifswald wurde dieses hochpathogene Al-Virus bereits Anfang Oktober eindeutig nachgewiesen. Die neuen Nachweise liegen auf den Zugrouten von migrierenden Wildvögeln aus dem Brutgebiet in Sibirien nach Osteuropa“, heißt es auf der Homepage des FLI. In dem kommenden Wochen würde der Vogelzug seinen Höhepunkt erreichen. Daher empfiehlt das FLI eine strickte Wachsamkeit gegenüber Wildvogel-Totfunden und eine Überprüfung der Biosicherheitsmaßnahmen in den eigenen Geflügelhaltungen.

Das Veterinäramt des Kreises Nordfriesland hat daher ein Aufstallungsgebiet erstellt. Dazu gehören unter anderem die Inseln und Halligen vor der nordfriesischen Küste, Küstengebiete zur Nordsee bis drei Kilometer Abstand zur Mittleren Tiedehochwasserlinie sowie das Küstengebiet zur Eider bis Friedrichstadt bis drei Kilometer Abstand zum Flussufer. Weitere Bereiche sind auf der Homepage des Kreises Nordfriesland aufgezeigt.

Doch was heißt das für die Züchter, die nun um ihren Zuchterfolg bangen müssen. Lothar Poth aus Husum, der sich im Aufstallungsgebiet befindet, züchtet seit vielen Jahren unter anderem Marmelenten und sieht das Thema noch gelassen. Allerdings nimmt er die Politik in die Pflicht. Derzeit seien ganze Landstriche zwischen St.Peter-Ording und Büsum mit Wildgänsen übervölkert. Schon lange gäbe es eine Diskussion darüber, wie man mit den Wildgänsen umgehen müsse. „Das einzige, was uns diesbezüglich vermittelt wird, ist die Uneinigkeit unter den Politikern“, sagt Poth.

Er selbst würde seine vier Paare abends einsperren, was allerdings nicht nur der Vorsorge gegenüber der drohenden Geflügelpest geschuldet ist. Zahlreiche Marder machen ihm ohnehin das Leben schwer.

Siegfried Sievertsen aus Behrendorf züchtet Brautenten. Er liegt mit seiner Zucht außerhalb des drei Kilometer breiten Aufstallungsgebietes. Dennoch verfolgt er die Entwicklung aufmerksam.

Sorgen macht sich auch Horst Feddersen aus Drelsdorf. Der 78-jährige Züchter hat sich dazu entschieden, so allmählich die Zucht auslaufen zu lassen. 25 Enten und Zwerghühner werden abends eingesperrt, auch wenn er nicht im vom Veterinäramt gezogenen Einzugsgebiet wohnt. Obwohl er noch nicht direkt von der Geflügelpest betroffen sei, habe die Viruserkrankung bereits Auswirkungen auf seine Zuchtarbeit. „Das Problem für uns ist, dass hier die Corona-Pandemie und die Geflügelpest aufeinander treffen.“ So seien in letzter Zeit alle Ausstellungen wie beispielsweise in Neumünster, Husum und Garding sowie in Süderbrarup abgesagt worden. „Und auch die angekündigte Geflügelausstellung in Handewitt Ende November dürfte wohl auch der Pest und dem Corona zum Opfer fallen“, sagt Feddersen. Schon vor drei Jahren habe die Geflügelpest gewütet. Und auch damals seien alle Ausstellungen gecancelt worden. „Die jüngeren Züchter haben keinen Spaß mehr daran und die älteren wollen den wahnsinnigen Aufwand nicht mehr betreiben“, lautet sein Fazit.