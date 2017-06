Mit Diabetes leben : Tausende betroffen, ohne es zu wissen

vergrößern 1 von 1 Foto: Foto: Silke Schlüter 1 von 1

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit stand die Uhr für viele Patienten in Nordfriesland kürzlich auf fünf vor zwölf. Denn als die Internistin und Diabetologin Evelyn Wolff-Kruppa in den Ruhestand gehen wollte, war lange unklar, ob die Gemeinschaftspraxis Husum in der Brinkmannstraße weiterhin als Diabetes-Schwerpunktpraxis Bestand haben würde. Um die dort registrierten Diabetes-Patienten weiterhin fachärztlich behandeln zu können, hätte die Praxis einen gut ausgebildeten Nachfolger haben müssen „und die Diabetologie ist nicht gerade ein Arbeitsfeld, auf dem sich besonders viele Mediziner tummeln“, erklärt der Allgemeinmediziner Carsten Philipzig, der in der Gemeinschaftspraxis bisher für die hausärztliche Versorgung zuständig war.

Kurzerhand bemühte er sich selbst um die Diabetologie-Weiterbildung. Drei Jahre lang eignete er sich – neben den Anforderungen des Praxisbetriebs – das nötige Fachwissen über Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von Diabetes mellitus an und beschäftigte sich ausgiebig mit den Risiken und Komplikationen. Neben den modernen Einsatzmöglichkeiten von Insulin zählte die Behandlung von Schwangeren zu den Schwerpunkten seiner Fortbildung. „Heute weiß man, dass ein Schwangerschafts-Diabetes oft ein erstes Anzeichen für eine mögliche spätere Erkrankung ist – und zugleich die beste Chance, das Risiko durch Vorbeugung zu minimieren“, so Philipzig.

Gerade noch rechtzeitig zum Ausscheiden von Evelyn Wolff-Kruppa beendete er die Ausbildung und übernahm ihre bisherigen Patienten, die sich sonst einen neuen Facharzt hätten suchen müssen. „Und das wäre schwierig gewesen“, weiß Carsten Philipzig, denn neben seiner eigenen gibt es in ganz Nordfriesland nur noch eine weitere Schwerpunkt-Praxis – die von Jörg Siegfried in Ostenfeld. Und der hätte für noch mehr Patienten gar nicht die Kapazitäten gehabt. „Die Betroffenen hätten künftig nach Flensburg oder Schleswig fahren müssen“, sagt dieser. „Das wäre infolge des Zeitaufwands eine echte Belastung für sie gewesen und manchem sogar unmöglich, so dass es im Resultat zu einer Minderversorgung der von Diabetes mellitus Betroffenen an der Westküste gekommen wäre.“

Beiden Ärzten ist es wichtig, gemeinsam mit den Hausärzten in der Region auch weiterhin vor Ort die bestmögliche Betreuung zu bieten, mit kurzen Wegen und einem gut aufgestellten Netzwerk. „Meistens wird ein Diabetes vom Typ 2 durch Zufall oder im Zusammenhang mit einer anderen Erkrankung festgestellt“, so die Erfahrung von Siegfried, der seit 1998 fachärztlich Menschen betreut, die diese Erkrankung haben. „Während man bei Diabetes vom Typ 1 oder bei Schwangerschafts-Diabetes aufgrund der Komplexität der Situation die Anbindung an eine entsprechende Schwerpunkt-Praxis suchen sollte, kümmert sich um die Mehrzahl der Typ 2-Patienten der Hausarzt“, erklärt er. Dieser informiert sie über die richtige Ernährung, Schulungen, verordnet bedarfsgerecht Medikamente und sorgt dafür, dass der Patient ein gutes Gefühl für seine Erkrankung bekommt und sich damit arrangieren kann.

Sollten die üblichen Therapieansätze nicht mehr den erhofften Erfolg bringen, so ist eine strukturierte Schwerpunktpraxis unabdingbar – mit gut geschultem Personal und einem fachärztlichen Diabetologen, der nicht nur das Spezialwissen mitbringt, sondern auch ein psychologisches Gespür für die Probleme der ihm anvertrauten Menschen hat. „Denn meist steckt mehr dahinter als nur die meist familiär vererbte Veranlagung“, so der erfahrene Mediziner, der bei einer „Entgleisung“ der Blutzuckerwerte auf Spurensuche geht. „Die häufigsten Fehler“, so Siegfried, „sind zu große Mengen Obst, zu viele Süßigkeiten und insbesondere süße Getränke.“

Dennoch, und darin ist er sich mit Carsten Philipzig einig, begegnet der erfahrene Diabetologie Patienten ohne erhobenen Zeigefinger. „Ich rate sogar dazu, das Stück Geburtstagstorte mit gutem Gewissen zu genießen, und sich nicht auf Käsebrötchen reduzieren zu lassen“, sagt Jörg Siegfried. Sofern der gut informierte Patient zur diabetes-adaptierten Normalität zurückkehre, sieht er seine Aufgabe darin, die Betroffenen zu begleiten. Sein Rat: Die Diagnose ernst nehmen und damit leben lernen, sich aber nicht von ihr das Leben völlig neu diktieren zu lassen.