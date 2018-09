33. Husumer Filmatage : „Tatortreiniger“: Ehrengast mit vielen Gesichtern

Schauspieler Bjarne Mädel spielte bei „Stromberg“ und bei „Mord mit Aussicht“ mit. Und als „Tatortreiniger“ holt sich der Ehrengast der Husumer Filmtage (27. September bis 3. Oktober) den Grimme-Preis.

Eine Etappe auf seinem Weg als Schauspieler werden die Besucher der Husumer Filmtage vergeblich suchen: Die beliebte Reihe „Mord mit Aussicht“ ist für Bjarne Mädel kein Thema mehr. Nicht wegen der Kollegen, aber wegen des unverhältnismäßigen Drucks beim Dreh. Das wurde dem Ehrengast des 33. Husumer Film-Festivals zu viel und er schmiss die Brocken hin. Als „Tatortreiniger“ holte er sich kurze Zeit später den Grimme-Preis und bewies in Filmen wie „1000 Arten, Regen zu beschreiben“ oder „Wer aufgibt, ist tot“, dass er auch für ernste Rollen eine 1A-Besetzung ist. Am Sonnabend, 29. September, ist Mädel live in Husum zu Gast.

Die 33. Husumer Filmtage im Überlick:

Donnerstag, 27.9.

Eröffnungsfilm: 19.30 Uhr „Whatever Happens Next“ v. Julian Pörksen, D 2018. Mit Julian Pörksen als Ehrengast



Freitag, 28.9.

SH im Film: 18 Uhr „Atlanticwoman“ v. Thies Schacke, D 2017. Klassik/Wiederentdeckt: 18 Uhr „Der Hexer“ v. Carl Lamac, D 1932. Filmdiven: 20 Uhr „Filmstars don’t die in Liverpool“ v. Paul McGuigan, GB 2017. Neuer Deutscher Film: 20 Uhr „Der Hauptmann“ v. Robert Schwentke, D 2017.



Sonnabend, 29.9.

Ehrentag Bjarne Mädel: 15.30 Uhr „Wer aufgibt, ist tot“ v. Stephan Wagner, D 2016. Mit Bjarne Mädel als Gast.

17.30 Uhr „Tatortreiniger Schottys Kampf“, D 2012, Werkstattgespräch; 18.15 Uhr „Carpe Diem“, D 2014, 19 Uhr „Freunde“, D 2015. Filmdiven: 20 Uhr „Grace of Monaco“ v. Olivier Dahan, F 2014; 20 Uhr „1000 Arten den Regen zu beschreiben“ v. Isabel Prahl, D 2017.

Sonntag, 30.9.

Film-Matinee: 11 Uhr Tabu-Jugendfilmgruppe, „Kinder machen Schule“. SH im Film: 16 Uhr Animations- und Trickfilme aus Husum, D 2014 bis 2018; 19.30 Uhr Vortrag „Wie entsteht ein Drehbuch?“ von Eckhard Theophil anschl. „Männerpension“ v. Detlev Buck, D 1996. Filmdiven: 16 Uhr „Geniale Göttin – Hedy Lamarr“ v. Alexandra Dean, USA 2017. Neuer Deutscher Film: „In den Gängen“ v. Thomas Stuber, D 2018.

Montag, 1.10.

SH im Film: „66 Kinos“ v. Philipp Hartmann D 2016; 18 Uhr „Es war einmal Indianerland“ (Bjarne Mädel) v. Ilker Catak, D 2017. Filmdiven: 20 Uhr „Die Sehnsucht der Veronika Voss“ v. Rainer Werner Fassbinder, BRD 1982. Neuer Deutscher Film: „Spielmacher“ v. Timon Modersohn, D 2018.



Dienstag, 2. 10.

SH im Film: 18 Uhr „D/DK“ v. Karsten Wiesel, D 2017 anschließend 18.15 Uhr „Lee & Luv - der Amrum Film“ v. Ralf Thomsen, D 2017. Filmdiven: 20 Uhr „My Week with Marilyn“ v. Simon Curtis, GB 2011. Neuer Deutscher Film: 18 Uhr „Die Tochter“ v. Mascha Schilinski, D 2017; 20 Uhr „Die Hannas“ v. Julia C. Kaiser, D 2016



Mittwoch, 3.10.

13.30 Uhr „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“ (Bjarne Mädel), D 2016. SH im Film: 16 Uhr „Lehrkraft im Vorbereitungsdienst“ v. Timo Großpietsch, D 2016; 18 Uhr „Das Milan-Protokoll“ v. Peter Ott, D 2017; DEFA-Fenster: 18 Uhr „Jadup und Boel“ v. Rainer Simon, DDR 1981. Filmdiven: „Fedora“ v. Billy Wilder, BRD/F 1977. Neuer Deutscher Film: 20 Uhr „Following Habeck“ v. Malte Blockhaus, D 2018

Alle Angaben ohne Gewähr