Husumer Polizei sucht Zeugen : Tatort Gaststätte an der Siemensstraße: Täter bricht Spielautomaten auf

Die Kripo in Husum sucht für weitere Einbrüche in Husum nach Zeugen. Hier geht es um den Aufbruch von Spielautomaten.

05. Oktober 2020, 14:36 Uhr

Husum | Die Polizei meldet weitere Einbrüche in Husum: Sonnabendabend gegen 21.10 Uhr klirrten Fensterscheiben. Ein Einbrecher hatte die Scheibe eines Restaurants, das sich in einem Supermarkt in der Siemensstraße befindet, eingeschlagen.

Spielautomaten aufgebrochen

In der Gaststätte brach er die Spielautomaten auf und entwendete daraus das Münzgeld. Der Täter verließ die Gaststätte durch das eingeschlagene Fenster und flüchtete in Richtung Flensburger Chaussee/Industrieweg.

Verdacht gegen 39-Jährigen

Die Polizei verdächtigt einen 39-jährigen Mann. Die Kriminalpolizei in Husum setzt ihre Ermittlungen nun fort und hofft im Zusammenhang mit der Tat auf Zeugen und Hinweisgeber. Diese können sich unter der Rufnummer 04841-8300 mit den Ermittlern in Verbindung setzen.

