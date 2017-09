Junges Eiderstedter Schauspiel-Talent : Tatinger erobert Ohnsorg-Theater

vergrößern 1 von 2 Foto: Maurice Bender 1 von 2

Eine seiner allerersten Paraderollen war der Fahrschul-Sketch von Otto, den führte er meist privat auf. Wenn Marco Reimers mit Speelbaas Olaf Jensen und dessen Frau von den Proben der Speeldeel St. Peter-Ording in ihr Heimatdorf Tating zurückfuhr, unterhielt er die beiden aufs Beste, wie sich Olaf Jensen erinnert. „Was haben wir gelacht, und das Timing stimmte immer, es reichte genau für die Fahrt.“ Heute ist er mächtig stolz auf seinen Theaterlehrling. Denn Marco Reimers spielt die Hauptrolle in „Romeo un Julia“ am Ohnsorg-Theater in Hamburg, einer hoch-plattdeutschen Version der Tragödie von William Shakespeare. Es ist seine erste. Und na klar, die Mitglieder der Speeldeel schauten bei der Premiere zu.

Dabei waren sich in der St. Peteraner Theatergruppe damals vor elf Jahren nicht alle so sicher, ob man ihn tatsächlich für Sketche oder die Komödie „Montebello oder Kamt doch mal vörbi“ besetzen sollte. „Er war so verspielt, immer zu Späßen aufgelegt und hat Witze erzählt“, erinnert sich Olaf Jensen. Aber nicht immer so ganz textsicher. Doch Jensen war von dem 16-Jährigen überzeugt. „Denn, wenn es dann ernst wurde, dann spielte er göttlich.“

Ausgelassen und frech sein, dass war es auch, was Marco Reimers zum Theater brachte. „Sonst musste man in der Schule immer so brav sein“, erinnert sich der 27-Jährige. „Aber auf der Bühne konnte ich die Sau rauslassen, konnte auch ganz andere Emotionen zeigen.“ Allererste Erfahrungen machte er im Tatinger Krippenspiel, dann folgten kleinere Sketche in der Realschule in St. Peter-Ording und schließlich seine erste Paraderolle, der Butler James in „Dinner for one“. Als der er dann auch bei der Speeldeel brillierte. Marco Reimers gründete mit Geschwistern und Cousins seine eigene Theatergruppe „Die Deichlämmer“, mit der er auf Familien- und Vereinsfesten auftrat.

Doch noch wagt er den Schritt in die Schauspielerei nicht. Er ist bodenständig, hilft auf dem Bauernhof seiner Eltern, nimmt am Ringreiten in Tating teil – und lernt erstmal Tischler und anschließend Zimmermann. In diesem Beruf arbeitet er. Dann zieht es ihn für ein Jahr nach Australien.

Mehr aus Spaß und Neugier bewirbt er sich nach seiner Rückkehr bei der Schule für Schauspiel in Hamburg. Eine Freundin der Familie hatte ihm das vorgeschlagen. Und Marco Reimers wird gleich genommen. Von 2013 bis 2016 lernt er die Finessen des Geschäfts. Sein erstes Engagement bekommt er am Altona-Theater in der „Feuerzangenbowle“, es folgt im Frühjahr die Rolle des Yannik in „Ich habe Bryan Adams geschreddert“ an den Kammerspielen und nun das Engagement am Ohnsorg-Theater. „Das war Glück, denn es wurde nicht für eine Rolle gecastet, sondern es ging um den Schauspielertyp“, sagt Marco Reimers. Und die Konkurrenz war groß. Ein Pfund, mit dem er wuchern kann, ist das Plattdeutsche, das er seit Kindertagen spricht. Er hat überzeugt, denn „es stand anfangs noch nicht fest, ob Romeo Plattdeutsch sprechen sollte oder Julia“. Marco Reimers hat so überzeugt, dass er noch für zwei weitere Stücke engagiert wurde: Als nächstes spielt er den Harold in einem modernen Klassiker, der schwarzen Komödie „Harold and Maude“, und anschließend ist er in einer Theaterversion von Jack Londons „Der Seewolf“ zu sehen.

Marco Reimers ist angekommen in der Theaterwelt. „Ich finde es aufregend, auf der Bühne die Worte zum Klingen zu bringen und sie mit Leben zu füllen.“ Ein Vorbild hat er nicht, „ich will meinen eigenen Weg gehen“, sagt er selbstbewusst. Und beim Auswendiglernen ist er inzwischen auch ganz Profi. „Da setze ich mich zwei Stunden am Stück hin, nur immer mal eine halbe Stunde, das bringt nichts.“

„Romeo un Julia“ läuft noch bis zum 30. September am Ohnsorg-Theater.

von Ilse Buchwald

erstellt am 05.Sep.2017 | 14:00 Uhr