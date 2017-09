Benefiz-Veranstaltung : Tanzen für den guten Zweck

vergrößern 1 von 1 Foto: hn 1 von 1

„Inner Wheel Heide dreht auf“ und das im wahrsten Sinn des Wortes. Freitag (22.), 20 Uhr, lädt der Service-Club zu einem Discoabend in den ehemaligen Kuhstall von Hans-Peter Witt in Hemme (Dithmarschen) in den Moorweg 2 ein. Der Erlös kommt dem Hospizdienst Eiderstedt zu Gute.

Ein beliebter DJ wird Musik aus den 80er- und 90er-Jahren auflegen und in den über 150 Jahre alten Mauern für Partystimmung sorgen. In dem von Hans-Peter Witt restaurierten Gebäude erinnern nur noch Balken und die Originalfenster aus dem 19. Jahrhundert an den ursprünglichen Zweck. Am neugebauten Holztresen werden die Inner Wheel-Freundinnen Getränke ausschenken. Von Wein, Sekt, Aperol, Hugo und Bier bis hin zu Softgetränken ist an alles gedacht. Gäste, die sich mit Freunden unterhalten möchten oder Hunger haben, finden im ruhigeren Nebenraum einen Imbisswagen mit frisch gegarter Brat- oder Currywurst. Der Hausherr selbst kümmert sich um die Einweisung der Autos auf seiner Hofstelle. Parkplätze sind ausreichend vorhanden.

Als Service-Organisation gehört es bei Inner Wheel dazu, eine Aktivität mit persönlichem Einsatz und dem Gewinn von Spenden für soziale Zwecke zu verbinden. Die Sozialprojekte schlägt die Präsidentin vor. Antje Schütt, seit dem 1. Juli Präsidentin des Inner Wheel Clubs Heide, entschied sich für den Hospizdienst Eiderstedt, der den Erlös der Benefiz-Disco erhalten wird. Der Hozpizdienst finanziert sich zu einem großen Teil über Spenden. Ehrenamtliche Helfer (-innen) unterstützen Schwerstkranke, Sterbende und ihre Angehörigen bei der Bewältigung krankheitsbedingter Probleme und begleiten die Familie oft über den Tod ihres Angehörigen hinaus.

Als weitere Veranstaltung plant der Inner Wheel Club einen Filmabend mit selbstgestaltetem Büfett am 10. Oktober, 19 Uhr, im Meldorfer Kino. Gezeigt wird das US-amerikanische Filmdrama „Die Frau in Gold“ mit Oscar-Preisträgerin Helen Mirren in der Hauptrolle. Auch hier wird der Reinerlös an den Hospizdienst gehen. Karten für den Discoabend in Hemme gibt es in Heide in der Buchhandlung Scheller Boyens, in der Bücherstube Meldorf und an der Abendkasse.