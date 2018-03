Stiftungsfest der Handwerker : Tanzen bis in die Morgenstunden

Der Husumer Handwerkerverein feierte sein 160. Stiftungsfest.

von shz.de

12. März 2018, 07:00 Uhr

Nach der obligatorischen, fröhlichen Polonaise drehten am vergangenen Sonnabend rund 100 Gäste beim Stiftungsfest des Handwerkervereins gut gelaunt und mit viel Schwung ihre Runden auf dem Parkett im Handwerkerhaus. Musikalisch begleitet wurde der traditionelle Ball in seiner 160. Auflage von der – ursprünglich aus Husum stammenden – Partyband Tonados, die mit zahlreichen aktuellen Hits und populären Dauerbrennern dafür sorgte, dass die Tanzfläche bis in die frühen Morgenstunden immer gut gefüllt war.