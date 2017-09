Biss-Kindertag in Husum : Taifun über dem Jahnsportplatz

vergrößern 1 von 1 Foto: bahlo 1 von 1

18.Sep.2017

Die UN-Kinderrechtskonvention wird lange nicht überall auf der Welt so intensiv mit Leben erfüllt wie in Nordfriesland. Bereits im 27. Jahr bietet das Kinder- und Jugendforum Biss der Stadt Husum anlässlich des Weltkindertages mehreren tausend Kindern und Jugendlichen mit einem Spielfest eine große Bühne. Selbst aus den Nachbarkreisen reisten gestern Familien an, um auf dem Jahnsportplatz teils spektakuläre Angebote zu nutzen. Besondere Anziehungspunkte waren die Kart-Bahn,ein von der Polizei betreuter Fahrrad-Parcours und vor allem die zahllosen Hüpfburgen und -kissen. Dazu zählte auch die Riesen-Luftschlange Taifun, die über den Köpfen der Kinder wirbelte und schließlich von den hochgereckten Händen gepackt und mit vollem Körpereinsatz niedergerungen werden konnte – bis zum Neustart.

Thomas Jarstorff, stellvertretender Biss-Leiter, schaute zufrieden auf die regelrecht belagerten Aktions- und Info-Stände und beschrieb dabei den Nutzen, den der Kindertag stiftet. Oberstes Gebot sei wieder gewesen, nur kostenlose und – abgesehen von den Imbiss-Ständen – keine kommerziellen Angebote zuzulassen. Zudem sollen neben Spiel und Spaß auch Informationen rüberkommen. So waren die vielen Netzwerk-Partner des Biss zur Stelle – vom Automobilclub ADAC bis zum TSV Husum. Der ADAC war erstmals mit einem Simulator für Mofa-, Roller- und Motorrad-Fahrer angetreten. Daran ließen sich Alltagsgefahren vom Sand auf der Straße bis zum plötzlich auftauchenden Hindernis imitieren.

Neu war auch, dass der Verein Zahngesundheit Nordfriesland mitmachte. Dort bot neben dem Spaß am Glücksrad die längst aus Kindergärten und Schulen vertraute Handpuppe Krocki Tipps zur Zahnpflege an. Vor allem die gelungene Kooperation mit allen ist das, was Thomas Jarstoff begeistert: „Noch auf dem Platz haben wir schon wieder neue Ideen für den Alltag ausgeheckt.“