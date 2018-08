St. Peter-Ording : Tänzer der Lüfte

Noch bis Sonntag (5. August) findet in St. Peter-Ording das Drachenfest statt.

von Ilse Buchwald

04. August 2018, 06:00 Uhr

Am Freitagnachmittag fiel der Startschuss zum fröhlichen Drachenfest am Ordinger Strand. Für die ganz großen Exemplare fehlte es noch an Wind. Aber schon bald nach Beginn tummelten sich die ersten Haie, Kraken, lachenden Sterne, Frösche, Fledermäuse und Wale hoch über dem Eventgelände.

Noch bis morgen werden die bunten Giganten für viele schöne Fotomotive sorgen. Zumal der Wind noch etwas zu nehmen wird. Auch eine Nachtflug-Show gehört wieder zum Programm des Drachenfestes. Auf dem Eventgelände ist eine Zeltstadt aufgebaut, in der viel Unterhaltung für Groß und Klein geboten wird. Das Festival ist am Sonnabend (4. August) von 11 bis 24 Uhr geöffnet und am Sonntag (5. August) von 10 bis 17 Uhr. Foto: Michael ruff (4)