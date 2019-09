Husum : Tablets gehören zum Schulalltag

Der Husumer Ausschuss für Schule, Kultur und Sport informiert sich über den aktuellen Stand der IT-Ausstattung.

Husum | Computer, Tablets und Smartphones bekommen immer mehr Bedeutung. Eine Entwicklung, die auch vor den Schulen nicht halt macht. Im Gegenteil: Die sind inzwischen zu Vorreitern geworden und Tablets & Co aus dem Unterricht nicht mehr wegzudenken. In diesem Punkt sehen die Mitglieder des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport, aber auch Lehrer und Eltern, die an dessen jüngster Sitzung teilnahmen, der Realität ins Auge.

Aber ähnlich wie Kultur macht auch IT viel Arbeit – vor allem für die Verwaltung. Kaum ein anderes Feld verändert sich derart rasant. Ole Godbersen von der IT-Abteilung des Rathauses kann ein Lied davon singen. Und das sollte er auch: Mit Spannung erwartete das Gremium seinen Sachstandsbericht zum Thema „IT an den Husumer Schulen/Digitalpakt Schule“.

Das Paket ist dick geschnürt. Die Betreuung umfasst derzeit acht Schulen, darunter drei Grundschulen und zwei Gemeinschaftsschulen mit je einer Außenstelle, eine Förderschule, zwei Gymnasien sowie die Stadtbibliothek, die Feuerwehr und das Kinder- und Jugendzentrum Biss. Hinter diesen Zahlen stehen 91 Verwaltungs- und 350 Schüler-Arbeitsplätze, 150 Drucker, Kopierer und Faxgeräte sowie 14 Telefonanlagen und 13 Server. Über einen Mangel an Arbeit können sich Godbersen und sein Team also nicht zu beklagen.

Godbersen und sein Team – wie das klingt? Tatsächlich ist der Personalbestand in Sachen IT überschaubar. Zwei Vollzeit-Techniker und eine Halbtagskraft (genauer gesagt eine halbe Stelle) für Organisation und Leitung stehen im Rathaus dafür zur Verfügung. Sie teilen sich ein vielfältiges, beständig wachsendes Aufgabengebiet. Und doch, so war aus dem Besucher-Kreis zu hören, kämen Godbersen und seine Kollegen stets gut gelaunt in die Schulen und seien jederzeit ansprechbar, „obwohl sie so viel Arbeit haben, wie man eigentlich gar nicht arbeiten kann“. Ein Lob, dass dem Angesprochenen ein breites Lächeln auf die Lippen zauberte und das er sicher gern an die Kollegen weitergab.

Tatsächlich wurde im Berichtszeitraum von November 2018 bis August 2019 einiges bewegt. Unter anderem installierte die verwaltungseigene IT neun neue Server und stellte die 14 Telefonanlagen auf eine andere Technologie um.

Allein in der Hermann-Tast-Schule wurden 15 Schüler-PC- sowie 20 Board-Arbeitsplätze erneuert. Außerdem ist die schuleigene Präsentationstechnik um vier interaktive Legamaster-Boards mit Steuer-PCs erweitert und mit IServ ein neuer zentraler Schulportalserver eingeführt worden.

Letzterer wurde übrigens auch in der Theodor-Storm-Schule installiert. Darüber hinaus ist die WLAN-Infrastruktur an den Schulen erweitert worden. Auch die Iven-Agßen- und die Klaus-Groth-Schule haben neue Smart- und Legamaster-Boards erhalten. Bei der Feuerwehr wurde ein zusätzlicher Arbeitsplatz für den Gerätewart eingerichtet, und in der Stadtbibliothek sind sechs Arbeitsplätze sowie ein Server hinzugekommen.

Die technische Ausstattung ist eine Seite der Medaille, der Umgang mit digitalen Medien eine andere. Schulprofile ohne iPads gebe es nicht mehr, hieß es. Umso mehr Bedeutung erlange vor diesem Hintergrund die Medienerziehung und -beratung, waren sich Politik, Eltern, Lehrer und Verwaltung einig. Tatsächlich bildet dieser Bereich inzwischen schon an den Grundschulen einen Arbeitsschwerpunkt.