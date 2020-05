Tablets für Pflegeheime sichern Kontakt zu den Lieben

von Stefan Petersen

30. April 2020, 17:37 Uhr

Husum | Kaum hatte unsere Redaktion über die seelische Lage der Bewohner in Pflegeheimen berichtet, die trotz aller liebevollen Zuwendung durch die Mitarbeiter voller Sehnsucht nach ihren Angehörigen sind, startete der Offene Kanal Westküste eine besondere Aktion. Der Bürgerfunk mit Sitz in Heide und einem Sendegebiet entlang der Nordseeküste hat Heimen in Husum und Umgebung für die Dauer der Corona-Krise Tablet-PCs ausgeliehen.

Mit denen lassen sich nach kurzer Vorbereitung durch das Personal Ton- und Video-Verbindungen zu den Geräten in den Familien herstellen. Die Tablets werden nach der Unterhaltung mit Kindern, Enkeln, Neffen oder Nichten desinfiziert und ins nächste Zimmer weitergereicht. Das ergänzt all die Aktionen, mit denen Heim- und Pflegedienstleiter bereits viel für die Unterhaltung der Bewohner leisten. So sind in etlichen Heimen sogar die privaten Geräte der Leiter im Umlauf. Die Angehörigen beim Gespräch zu sehen, ist doch mehr wert, als nur ein Telefonat zu führen.

Besuch anlässlich der Übergabe ans Liette-Eller-Haus in Husum: Andreas Guballa, Leiter des Offenen Kanals, erklärt Pflegedienstleiterin Momke Jensen und Pflegehelfer Steffen Becker den Start des Gerätes, die Einwahl ins W-Lan des Heimes und wie die Konferenz-Software bedient wird.

Schnell ist alles geklärt, zudem lässt Guballa Anleitungen zurück. Sollte es doch noch mal haken, schalten sich die Mitarbeiter des OK Westküste per Fernwartung hinzu und lösen das Problem. Weitere Empfänger solcher Geräte sind etwa das Martje-Flohrs-Haus in Garding und das Haus Freienwill in Bredstedt.

Bewohner von Pflegeheimen trifft die Kontaktsperre, die ab heute zumindest ein wenig gelockert ist (wir berichteten), besonders hart. „Social Distancing muss aber nicht in der völligen Isolation enden“, weiß Peter Willers, Leiter des Offenen Kanals Schleswig-Holstein (OK SH). An den vier Standorten an der Westküste, in Kiel, Lübeck und Flensburg unterstützt der Bürgersender daher kurzfristig Pflege- und Seniorenwohneinrichtungen.

So könnten die Angehörigen trotz Kontaktbeschränkungen die Familienmitglieder dank der Videotelefonie „im Blick“ behalten. „Das Gefühl von Nähe wird durch das Bild verstärkt, was auch einen positiven Effekt auf die Stimmung hat. Unmut darüber, den Kontakt zu den Liebsten zu verlieren kommt gar nicht erst auf“, so Willers. Pro Sender-Standort wurden je fünf Tablets angeschafft, auf denen ein Programm vorkonfiguriert ist, mit dem Heimbewohner mit ihren Angehörigen kommunizieren können. „Wir wissen, dass die derzeitige Situation belastend für Pflegebedürftige und Angehörige ist,“ so Jan Dreckmann, Sprecher der SH-Pflegeberufekammer. „Daher unterstützen wir das Projekt ,Fenster zur Familie‘.“ Interessierte Einrichtungen und Angehörige finden Infos und den Kontakt zu örtlichen Ansprechpartnern unter https://www. oksh.de/mk-fuer-senioren/mit-tablets-in-kontakt-bleiben/.