Hightech im Klassenzimmer : Tablet-PCs und IT-Netzwerke erobern Husumer Schulen

Husum | Das Quietschen der Kreide über die grüne Tafel – in Husums Schulen ist das Vergangenheit. Mehr noch: Mittlerweile ist rund die Hälfte aller Klassenräume mit hochmodernen Active-Boards ausgerüstet, wie Frank Brinkmann, Leiter der IT-Abteilung im Rathaus, den Mitgliedern des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vortrug.

Active-Boards kennen Fernsehzuschauer aus aktuellen Krimis, wenn die Ermittler Fotos und Notizen nicht mehr mit Nadeln an Wände pinnen, sondern auf gläserne Wände projizieren. Lehrer und Schüler können, wenn sie vor ihren Klassen etwas präsentieren, mit einem einfachen Fingerdruck die nächsten Folien, Fotos oder Grafiken aufrufen, genauso wie es jedermann auf den Bildschirmen von Smartphones oder Tablet-PCs macht. Mit einer hundertprozentigen Ausrüstung aller Klassen rechnet Brinkmann zwischen 2020 und 2022.

Damit läge Husum im Vergleich mit anderen Schulträgern und Schulen „deutlich vorn“, betont der IT-Experte und verweist darauf, dass mit diesem Ausbau bereits 2009 begonnen worden sei. 70 000 Euro fließen nach seiner Auskunft jährlich in die Erneuerung bestehender Infrastruktur und die Einbindung neuer Technik wie die Active-Boards.

Auch im Sitzungsraum des Rathauses war inzwischen eine solche elektronische Tafel installiert worden, die eifrig von allen Referenten genutzt wird. Zudem verfügen die Politiker längst über Tablet-PCs, auf die sie von Brinkmann auch die Liste aller Maßnahmen geschickt bekamen, die in diesem Jahr in den Schulen umgesetzt worden waren.

Beispiele der erledigten Arbeiten:

Bürgerschule: Aufbau eines zentral gesteuerten Wlan-Netzes und eine digitale Anzeigetafel im Eingangsbereich, das das frühere schwarze Brett ersetzt.

Klaus-Groth-Schule: Installation eines Beamers an der Decke des Lehrerzimmers und eines White-Boards, die heutzutage Leinwände ersetzen.

Gemeinschaftsschule Nord: Aufbau von sechs Computern und einer gleichen Zahl elektronischer Tafeln.

Ferdinand-Tönnies-Schule: Ebenfalls Aufbau von Beamern, Whiteboards und Installation von Software.

Theodor-Storm-Schule: Mit Hilfe des Fördervereins ist dort ein Active-Board eingerichtet worden.

Hermann-Tast-Schule: Assistenz bei der Montage von elf der Active-Boards und deren Verkabelung. Die Schule ist mittlerweile über ein Glasfaserkabel mit dem Internet verbunden – dem schnellsten Weg auf die Datenautobahn.

Der Aufbau von Hardware und weitere Installationen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Frank Brinkmann und sein Team auch bei der Programmierung aller Geräte die Schulen unterstützt – beispielsweise bei der Software, mit der die vielen Tablets in den Klassenräumen verwaltet werden.

Insgesamt arbeiten in der IT der Stadt sechs Mitarbeiter in Vollzeit und zwei Auszubildende. Jan Ewers, Horst Nissen und Thomas Schmidt, drei der Vollzeitkräfte, konzentrieren sich auf die Betreuung der Schulen. Dazu werden mit jeder Schule Jahrespläne erstellt, was wann zu tun ist. Bei der engen Kooperation wundert es nicht, dass Schüler übers Jahr immer wieder Praktika in der IT-Abteilung absolvieren. Kürzlich nutzte Aline Sommer (14) aus der neunten Klasse der HTS dieses Angebot. Frank Brinkmann entwickelte mit ihr die Idee, exklusiv für die Mitglieder des Ausschusses, ein kurzes Video zu produzieren, mit dem all die hier beschriebenen Maßnahmen an den einzelnen Schulen dokumentarisch aufgearbeitet wurden – erläutert in der Sprache der an Technik interessierten jungen Mildstedterin. „Das Drehbuch haben wir extra für Sie im Ausschuss geschrieben, damit Sie all das Technische besser verstehen“, leitete Brinkmann die Uraufführung ein – ganz im Bewusstsein, dass Technik nicht jedermanns Sache ist.