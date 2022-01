Corona in Nordfriesland : Symptome, positiver Schnelltest oder Urlaub? So kommen Husumer zu ihrem PCR-Test

Die Corona-Inzidenz in Nordfriesland ist auf einem Rekordhoch. Damit steigt auch die Nachfrage nach PCR-Tests stetig. Wie man bei positivem Schnelltest oder als Selbstzahler in Husum am schnellsten zu einem Ergebnis kommt.

Tilman Wrede

17. Januar 2022, 17:14 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Nordfriesland ist auf einem Rekordhoch. Damit steigt auch die Nachfrage nach PCR-Tests stetig. Wie man bei positivem Schnelltest oder als Selbstzahler in Husum am schnellsten zu einem Ergebnis kommt.

Die Nachfrage ist enorm: „Vor zwei Wochen hatten wir noch 20 bis 50 PCR-Tests am Tag. An diesem Wochenende waren es schon bis zu 120“, berichtet Tim Goldschmidt, Geschäftsführer vom Testzentrum im Freizeithaus TSBW Husum. Dabei kommen die Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Einige haben Symptome, bei anderen schlägt die Warn-App an, wieder andere haben einen positiven Schnelltest und einige benötigen ihn für den Urlaub. Wer zahlen muss und wie es am schnellsten geht, hat shz.de in zwei Husumer Test-Zentren erfragt.

Ich habe Symptome, aber mein Schnelltest ist negativ

Alle Symptome treffen zu, aber der Schnelltest ist negativ, nun soll ein PCR-Test Gewissheit bringen: „Viele kamen schon zu uns und wollten einen kostenlosen PCR-Test, weil sie Symptome hatten. Ein kostenloser PCR-Test ist aber nur mit Überweisung vom Hausarzt möglich“, sagt Goldschmidt. Liegt diese vor, ist hier ein PCR-Test ohne Termin möglich. Das Ergebnis liege nach 24 bis 48 Stunden vor, so Goldschmidt.

Auch im Testzentrum Husum in der Neustadt bekommt man ein PCR-Ergebnis in der Regel nach 24 Stunden, hier braucht man aber einen Termin. Bei Unsicherheit aufgrund von Symptomen empfiehlt Teststellen-Mitarbeiter Yannik Nissen aber erstmal regelmäßige Schnelltests zuhause oder in Testzentren zu machen.

Mein Schnelltest ist positiv, was jetzt?

In diesem Fall ist der PCR-Test kostenlos: „Am besten sofort einen Termin sichern, die Nachfrage ist groß und wir können nicht garantieren, dass am gleichen Tag noch etwas frei ist“, sagt Nissen. Zum Termin müsse ein Beweis mitgebracht werden: „Ein Foto vom positiven Test mit Personalausweis daneben oder ein Selfie mit Test sind super“, sagt Nissen.

Beim TSBW Husum braucht es ebenfalls ein Foto vom positiven Schnelltest, aber keinen Termin. Kostenlos sind PCR-Tests auch, wenn die Corona-Warn-App rot aufleuchtet, aber auch hier sind die Teststellenbetreiber vorsichtig und wollen einen Beweis, dass es sich um den richtigen handelt: „Wir prüfen immer, ob es die eigene Warn-App ist, einige kamen schon mit Screenshots von Freunden an“, berichtet Goldschmidt.

Ich hatte Kontakt zu einer Kontaktperson, was nun?

Zwar keine Symptome, aber gestern jemanden getroffen, der nun Kontaktperson ist? „Bei solchen Anfragen verweisen wir auf die Inkubationszeit von mindestens drei Tagen, erst danach ist die Infektion nachweisbar, wenn die Person trotzdem einen PCR-Test machen will, muss sie zahlen“, sagt Goldschmidt.

Ich brauche einen PCR-Test für meinen Urlaub

Da das Labor Krause in Kiel, indem die PCR-Tests ausgewertet werden, überlastet ist, nimmt das Testzentrum in der Neustadt nur wenige Selbstzahler auf berichtet Nissen. Und rät: „Urlauber machen das am besten direkt am Hamburger Flughafen. Dort gibt es das Ergebnis schon nach einer Stunde“.

Von Selbstzahlern rät auch Goldschmidt ab, „Die Ressourcen werden für die Kranken und infizierten gebraucht. Möglich ist es aber trotzdem für Selbstzahler." Damit die Testergebnisse in Zukunft noch schneller kommen, wartet Goldschmidt gespannt auf ein neues Testgerät auf Nukleinsäureamplifikationstechnik (NRT).

Diese oder nächste Woche soll es kommen, berichtet Goldschmidt. „Dann ist das Ergebnis nach 13 Minuten da. Das ist der Goldstandard vom RKI, in Süddeutschland wird das schon an vielen Orten eingesetzt“, so Goldschmidt. Es sei das Äquivalent zum PCR-Test und in den meisten Ländern ähnlich angesehen. Kostenlose Tests seien damit aber nicht möglich, der Preis für jeden dieser Tests liege bei 99 Euro. PCR-Tests soll es aber weiterhin geben.