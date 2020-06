Corona-Krise in Nordfriesland : Sylter Arzt kämpft gegen Corona: „Das Fieber kam drei Tage später“:

Spätfolgen noch nicht abzusehen: Ein Leistungstest soll zeigen, ob Organe betroffen sind.

21. Juni 2020, 13:11 Uhr

Das Corona-Virus hat es in sich. Mancher kommt mit leichten Symptomen davon. Doch inzwischen häufen sich Berichte von Patienten, die kerngesund oder sogar recht sportlich sind und noch lange nach der Genesung unter den Folgen zu leiden haben. Erst hieß es, es sei nicht schlimmer als eine Grippe, doch nun scheint das Virus gelegentlich kein Organ im Körper auszulassen. Typisch sei auch der Verlust des Geruchssinns. Einen belgischen Virologen hat es besonders schwer erwischt. Er joggte alle zwei Tage viele Kilometer – und dann raffte ihn das Virus förmlich dahin. Die Kraft reichte Wochen nach der offiziellen Genesung nicht mal mehr zum Treppensteigen.

Schwer erwischt hat es auch einen Chirurgen, Ende 50, der auf Sylt wohnt. Er arbeitet an einem Hamburger Krankenhaus, fährt am Wochenende meistens heim. Doch dieses Jahr stoppte ihn das Virus. Unsere Redaktion hat ihm zugesichert, anonym bleiben zu können. Im Interview mit Birger Bahlo erzählt er offen, wie sein persönlicher Kampf gegen Covid-19 verlaufen ist.



Wo haben Sie sich denn angesteckt?

Arzt: Ich habe in meinem Job mit vielen Patienten Kontakt. Außerdem habe ich zu der fraglichen Zeit selber oft Krankengymnastik bekommen. Zudem hatte Hamburg seine „Skiferien“, auch von den Rückkehrern könnte das Virus stammen.



Wie fing bei Ihnen alles an?

Ich habe erst gar keine Symptome gehabt, aber öfter schlecht geschlafen. Da habe ich aus Sicherheitsgründen am 31. März an unserer Klinik einen Test gemacht – und siehe da, der war positiv. Das erfuhr ich am 1. April. Da fühlte ich mich aber immer noch nicht unwohl und hatte auch kein Fieber. Das Fieber kam drei Tage später.

Ich war völlig schlaff, antriebsarm und spürte allmählich Luftnot. Dabei habe ich mich in der Quarantäne in den eigenen vier Wänden ja gar nicht groß bewegt. Dann kamen Fieberschübe – anfangs einer am Tag. Da konnte man sehen, wie parallel die Sauerstoffsättigung meines Blutes runterging.

Gen Ostern nahmen die Fieberschübe zu, und das für mich als Sylter zuständige Gesundheitsamt in Husum riet, ins Krankenhaus zu gehen. Das ist auch besser so, denn oft sackt der Sauerstoff bei den am Corona-Virus Erkrankten plötzlich ab. Ich lag auf einer Isolierstation und bekam Sauerstoff. Folge der Krankheit war zudem ein Gewichtsverlust.



Wie sieht der Vergleich mit einer Grippe aus?

Die habe ich noch nie gehabt. Aber da haben die meisten ein paar Tage Fieber und dann bessert sich die Lage bald. Ich hatte aber eine ganze Woche bis Ostermontag hohe Temperatur, das zehrte extrem an den Kräften.

Ausgerechnet Leistungssportler in meinem Bekanntenkreis haben lange nicht ihren bisherigen Stand wieder erreicht. Betroffen ist vor allem die Lunge. Minimum vier Wochen Erholung, würde ich sagen.



Sind Sie vorher sportlich gewesen?

Ich bin ein Freizeitsportler, fahre sechs Kilometer zur Arbeit oder auch mal ausgedehntere Strecken. Ich laufe ein, zwei Mal in der Woche. Und ich segel recht sportlich mit einem Katamaran. Ich bin Ende 50, es gibt sicher fittere Menschen. Aber als Arzt habe ich viel zu tun, und ich liebe meinen Beruf.



Was heißt eigentlich, ein Erkrankter sei gesundet?

Wer zwei Tage fieberfrei ist, wird aus der Klinik entlassen. Man ist nicht mehr ansteckend. Ostermontag hatte ich kein Fieber mehr, am Mittwoch konnte ich gehen. Weil ich aber aus dem Krankenhaus kam, musste ich sogleich wieder zwei Wochen in Quarantäne. Die habe ich in Hamburg verbracht, weil ich dort gut versorgt bin und weil ich ja nichts in meine Heimat Nordfriesland einschleppen wollte.



Ostern ist zwei Monate her, wie belastbar fühlen Sie sich heute?

Deutlich eingeschränkt. Gelegentlich fühle ich mich so schlapp, als hätte ich Fieber. Auch aus meinem Umfeld höre ich, Du musst noch zu Hause bleiben. Aber ich operiere mit Freude und bin zügig wieder mit dem Rad zur Arbeit gefahren. Jedoch bin ich noch nicht wieder gelaufen. Klarheit wird mir ein sportmedizinischer Leistungstest am 22. Juni geben. Dann wird sich auch herausstellen, ob Organe geschädigt worden sind. Besonders unangenehm ist so eine Art „Corona-Depression“, ich bin recht antriebsarm. Aber ich will wieder Gas geben.



Wie hat die Krankheit Sie verändert?

Ich war nie besonders krank. Nun ist meine Unbeschwertheit gegenüber Krankheiten dahin. Heute habe ich einen Heidenrespekt vor dem Virus. Unklar ist zudem, wie lange die Immunität anhält. Der aktuelle Rückgang der Infektionszahlen ist zwar deutlich, aber das liegt auch an den sommerlichen Temperaturen. Der Winter kommt bestimmt.

Die Gesundheitsämter sollen auf jeden achten, Kontakt halten und Veränderungen des Zustandes jedes einzelnen bewerten.

Wie beurteilen Sie im Rückblick die Betreuung?

Die Betreuung durch das Husumer Gesundheitsamt war tadellos. Die Mitarbeiter dort haben aus meiner Sicht die Note 1A verdient.