Rocks Off Plattenladen Husum : Swen Christiansen: „Dieter Bohlen hört sich auf CD auch nicht besser an“

14. Januar 2022, 09:07 Uhr

Die Zahl verkaufter CDs im Jahr 2021 nahm erstmals seit 2004 in den USA wieder zu. In Deutschland erlebt nur die Schallplatte seit Jahren einen konstanten Zuwachs. Im Rocks Off Plattenladen ist davon wenig zu spüren.

In der Schulstraße in Husum verbirgt sich der wohl größte An- und Verkauf von CDs, Schallplatten, Comics und DVDs der Westküste. Beim Eintritt fühlt sich jeder gleich so, als betrete er eine andere Welt – blauer Teppichboden und gedimmtes Licht sorgen für die passende Stimmung zum Stöbern in alten Comics und CDs.

Genau das ist das Ziel von Swen Christiansen, der den Laden schon seit 39 Jahren betreibt. „Ich lebe von Stammkunden und Sammlern, die hier immer wieder mit neuen Schätzen für ihre Sammlung rausgehen“, sagt Christiansen und zeigt auf die Wände, an denen sich CDs, DVDs und Platten bis an die Decke stapeln.

Aus Winnert über Kiel nach Husum zum eigenen Laden

Swen Christiansen kommt aus Winnert, ist gelernter Kaufmann und hat in Kiel seine Frau aus Husum kennengelernt, die ihn zurück nach Nordfriesland brachte. Seine Begeisterung für Musik hat schon früh begonnen: Sein Vater war im Männergesangsverein, im Fernsehen schaute er oft die Sendung „Beat-Club“ und in Kiel gründete er sein erstes Musikgeschäft. In Husum wollte Christiansen bloß einen Fuß in der Tür haben, um mal einen größeren Laden zu betreiben. Nun ist er immer noch in der Schulstraße anzutreffen und hat sein Hobby zum Beruf gemacht.

Über Musik könnte er den ganzen Tag sprechen und kann eine Geschichte zu fast jeder CD oder Schallplatte in seinem Laden erzählen. Nebenbei legt er den isländischen Komponisten Jóhann Jóhannsson auf, die die Stimmung zum Stöbern abrundet. Mit zwei Handgriffen hat er drei Cover von Phil Collins vor sich liegen: „Profil von vorne, angeschnitten und schon wieder von vorne, ein Glück haben sie uns seinen Hinterkopf mit seinem Haarausfall erspart“, erzählt Christiansen mit einem Grinsen im Gesicht.

Schallplatte oder CD? Für Christiansen macht es wenig Unterschied

Mehr Kreativität dagegen erkennt er dagegen bei einer seiner Lieblingsband, den „The Rolling Stones“, und präsentiert mit einem Grinsen das Album „Sticky Fingers“, bei dem der Schritt einer Jeans zu sehen ist und ein Reißverschluss eingearbeitet ist. „Neben den Stones sind in meiner eigenen Sammlung zuhause auch die Beatles, Pink Floyd, The Monkees und The Residents, aber auch Philip Glass oder Klaus Schulze aus der Klassik.“

CDs oder Schallplatten – das macht für Christiansen kaum einen Unterschied. „Das Tonerlebnis steht für mich im Vordergrund, und das ist für mich meistens bei CDs besser, viele wollen aber Vinyl-Platten, aus nostalgischen Gründen vielleicht. Aber die paar Kratzer, die man da hört, sind doch nicht angenehmer“, so Christiansen weiter. Musik sei für ihn aber auch die „Schule der Toleranz“. „CDs und Platten haben beide ihre Vor- und Nachteile. Hauptsache, es macht Spaß und man kann sich drüber austauschen“, sagt Christiansen „Dieter Bohlen hört sich auf CD aber auch nicht besser an.“

Kunden aus ganz Deutschland, sogar aus Singapur

Der „Rocks Off“ lebe durch den An- und Verkauf. Der Ankauf passiere automatisch, da müsse sich Christiansen keine Sorgen machen, zum größten Teil kämen frisch verwitwete Damen auf ihn zu und wollen die ganze Sammlung des verstorbene Ehemanns loswerden. „Auch das geht immer schneller, früher passierte das so ein, zwei Monate nach dem Tod. Der Rekord liegt inzwischen bei 24 Stunden nach Todesfall. Da fahre ich dann wieder nach Hause und habe das ganze Leben dieses Mannes in meinem Kofferraum“, berichtet Christiansen.

Beim Verkauf verlässt sich der Betreiber auf seine Stammkunden, Sammler und Touristen, „wobei Sammler immer weniger werden und die Touristen auch abnehmen“, so Christiansen weiter und erklärt, wie er als Einzelhändler unter den Corona-bedingten Absagen von Festivals wie Wacken leide. Diese Festivals ziehen bundesweit immer gewisse Sammler an.

„Einmal kam ein Kunde aus Singapur, der hat seinem Freund dann eine CD mitgebracht, die ich ihm empfohlen habe. Dieser Freund stand dann zwei Jahre später in meinem Laden und war total überrascht, dass es ja wirklich so wie auf den Fotos aussieht“, berichtet Christiansen mit einem Schmunzeln im Gesicht. „CD-Sammler verirren sich außer nach Rotterdam und London auch gerne mal nach Husum.“