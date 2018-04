Feuerwehr-Einsatz : Supermarkt in Friedrichstadt evakuiert

Brandgeruch in einem Supermarkt rief Ostermontag die Feuerwehr auf den Plan. Das Gebäude musste evakuiert werden.

02. April 2018, 20:00 Uhr

Zu einem rätselhaften Einsatz wurde die Feuerwehr Friedrichstadt am Ostermontag gerufen. „Deutlicher Brandgeruch in der Schlachterabteilung eines Supermarkts“, lautete die Meldung, die bei der Rettungsleitstelle in Harrislee einging.

Mit mehreren Einsatzfahrzeugen und rund 20 Kräften traf die Wehr vor Ort ein. Äußerlich war an dem Flachdachgebäude an der Witzworter Straße nichts anzusehen. Dennoch wurde der Einkaufsmarkt evakuiert und geschlossen. Die Feuerwehrleute nahmen beißenden Brandgeruch wahr. Auslöser sei eine Qualmentwicklung in der Fleischer-Abteilung, wie eine Sprecherin der Polizei bestätigte. Mehrere Mitarbeiter des Marktes mussten vor Ort wegen Schwindel und Kopfschmerzen ärztlich betreut und zur Sicherheit ins Krankenhaus nach Husum gebracht werden. Währenddessen ging die fieberhafte Suche mit Hilfe einer Wärmebildkamera nach der Ursache eines vermuteten Schwelbrandes voran. Aus diesem Grund wurde auch die Feuerwehr Koldenbüttel mit einer weiteren Wärmebildkamera zur Unterstützung gerufen. Der Einkaufsmarkt, alle Büroräume, Kabelschächte und die Klima- und Lüftungsanlage auf dem Flachdachgebäude wurden penibel genau unter die Lupe genommen. „Der Brandgeruch ist deutlich zu vernehmen, aber wir finden nichts“, lautete die Zwischenbilanz nach einer Stunde.

Was den Einsatzleiter Torben Clausen stutzig machte, war, dass die Brandmeldeanlage nicht ausgelöst wurde. „Selbst in den Kabelschächten sind Sensoren eingebaut.“ Stattdessen wurde der Einsatz telefonisch durch den Marktleiter ausgelöst.

Nach gut zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte die bereits ausgerollten Löschschläuche wieder lösen. „Wir haben trotz intensiver Suche nichts gefunden“, bestätigte Clausen. Zum Schluss nahm sich die Wehr vor, in der Nachbarschaft Ausschau zu halten. „Es könnte sein, dass dort Feuer gemacht oder gegrillt wurde“, war die Vermutung. In diesem Fall hätte die externe Lüftungsanlage den Geruch aufgenommen und im Inneren des Einkaufszentrums verteilen können. „Wäre da aber wirklich was gewesen, wäre die Brandmeldeanlage ausgelöst worden oder wir hätten was gefunden“, lautete das Resümee des Einsatzleiters, der dann grünes Licht für die Öffnung des Marktes geben konnte.