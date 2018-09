Kreistag Nordfriesland: : Stromtrasse soll unter die Erde

Nordfrieslands Kreistag fordert ein Erdkabel-Pilotprojekt im fünften Bauabschnitt der Westküsten-Leitung bis nach Dänemark.

Statt als Freileitung mit bis zu 70 Meter hohen Masten soll die geplante 380-kV-Westküsten-Trasse im fünften Bauabschnitt zwischen Niebüll und der dänischen Grenze unterirdisch verlegt werden. Dafür hat sich der nordfriesische Kreistag gestern einstimmig in seiner Sitzung im Husumer Kreishaus ausgesprochen. Bund, Land und der Übertragungsnetzbetreiber Tennet wurden aufgefordert, die nötigen Voraussetzungen für ein derartiges Pilotprojekt zu schaffen.

Hintergrund für den einmütigen Vorstoß aller Abgeordneten ist nicht nur die Tatsache, dass es inzwischen erhebliche Widerstände von einer Bürgerinitiative und Gemeinden in Südtondern gegen den Bau fünften Trassenabschnittes der Höchstspannungsleitung gibt. Nordfrieslands Kreistag geht zudem davon aus, dass sich auch anderes Konfliktpotenzial nicht wird entschärfen lassen: Denn nach heutigem Stand bieten sich nur zwei Varianten der Trassenführung an. Die östliche würde allerdings FFH-Gebiete (Flora-Fauna-Habitat) sowie Vogelschutz- und Naturschutzgebiete tangieren, die westliche auf großer Länge das eben erst per Kreisverordnung neu geschaffene Landschaftsschutzgebiet „Wiedingharder und Gotteskoog“ durchqueren – mit seiner Beschränkung von Masten bis zu zehn Metern Höhe. In beiden Fällen würden die riesigen Strommasten außerdem zum Teil näher als 200 Meter an Siedlungen heranrücken.

Vom Bund fordert der nordfriesische Kreistag deshalb, im sogenannten Netzentwicklungsplan den fünften Bauabschnitt als Pilotprojekt zur Erprobung von Erdkabel im 380 kV-Drehstromnetz zu prüfen und die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Das Energiewendeministerium Schleswig-Holstein wird gebeten, das nordfriesische Anliegen zu unterstützen und das Projekt mit den zuständigen Stellen auf dänischer Seite abzustimmen. Denn auch im Nachbarland gibt es nach Informationen des Kreises Nordfriesland Bestrebungen, die Stromtrasse an der Westküste unterirdisch Richtung Esbjerg zu verlegen. Tennet soll seine Vorplanungen und das bereits laufende Dialogverfahren in Südtondern um die Erdverkabelung erweitern, die mittlerweile technisch möglich ist. „Es liegt zwingend auf der Hand, dass bei einem grenzüberschreitenden Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse südlich der Grenze die gleichen Maßstäbe anzulegen sind, die direkt angrenzend nördlich der Grenze zum Schutz der Menschen, ihrer Gesundheit und wirtschaftlichen Interessen sowie der Natur und des Landschaftsbildes zur Anwendung kommen“, heißt es dazu in dem Kreistags-Beschluss. Der gemeinsame Antrag von CDU, SPD, Grünen, WG-NF, SSW und FDP war noch bis in die Nacht vor dem Kreistag hinein aus ursprünglich zwei unterschiedlichen Papieren entstanden.

Thomas Nissen (SPD) sprach denn auch von einem „guten Kompromiss“, zumal alle ein Stück unzufrieden seien. Frank Petersen (CDU) sieht zwar hohe Hürden für eine Erdverkabelung. Er verwies aber auch auf den großen Unmut in der Region, zumal keine Windkraftanlagen gebaut werden dürfen, aber riesige Strommasten geplant werden. Wie Petersen wies Sina Clorius (Grüne) darauf hin, dass auch ein Erdkabel einen Eingriff in die Natur und den Boden bedeuten würde. Zudem legte sie ebenso wie Berthold Brodersen (FDP) Wert darauf, dass der Dialogprozess, der bereits in mehr als 50 Gemeinden erfolgreich verlaufen sei, fortgeführt wird. Karl Carlsen (WG-NF) appellierte, sich mit aller Kraft für die Erdkabel-Variante einzusetzen. Ulrich Stellfeld-Petersen (SSW) machte deutlich, dass eine Gesetzesänderung wohl nur nur zu erreichen sei, wenn Dänemark bei diesem Thema eine Vorreiterrolle übernimmt. Karl-Hermann Abraham (AfD) äußerte Unverständnis darüber, dass überhaupt erwogen werde, eine Freileitung durch ein Landschaftsschutzgebiet zuzulassen. Und Landrat Dieter Harrsen – er hatte eine Erdverkabelung in Südtondern als Erster ins Gespräch gebracht – bekräftigte: „Ich werde kämpfen dafür, dass das Landschaftsschutzgebiet nicht durch eine Freileitung zerschnitten wird.“