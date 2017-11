Bredstedt : Strompreis für Elektroautos sinkt

vergrößern 1 von 1 Foto: hn 1 von 1

Es ist eine gute Nachrichten für alle Stromtanker: Ab sofort sinkt an allen Ladesäulen der Stadt- und Gemeindewerke Niebüll, Leck und Bredstedt der Strompreis für Elektroautos um 20 Prozent, heißt es in einer Pressemitteilung der drei nordfriesischen Versorgungsunternehmen.

„Damit ist der Strom an unseren Stromtanksäulen deutlich günstiger als der normale Haushaltsstrom“, so Geschäftsführer Rüdiger Wiese. „Der Strom zum Autofahren kostet für unsere Kunden ab sofort nicht mehr 30 sondern 24 Cent je Kilowattstunde (kWh), während der Preis für den üblichen Haushaltstrom, zum Beispiel in Niebüll, rund 29 Cent pro kWh beträgt“, rechnete er vor. Je nach Fahrzeugart lägen die Stromkosten für eine Strecke von 100 Kilometern bei nur rund drei bis vier Euro.

An den sechs Ladesäulen in Leck, Niebüll, Bredstedt, Langenhorn und in den Reußenkögen (am Amsinck-Haus) können jeweils zwei Elektromobile gleichzeitig mit einer Leistung von je 22 Watt (KW) auftanken. Ein komplett entladener Akku eines heute marktüblichen E-Fahrzeuge sei damit spätestens nach zwei Stunden wieder auf volle Kapazität geladen.

Auf dem Parkplatz der VR-Bank in Niebüll kann am ersten Triple-Lader in Nordfriesland (drei verschiedene Ladestecker) sogar mit 50 KW Gleichstrom getankt werden. „Wir wollen die Mobilität mit regenerativen Energie aus Nordfriesland weiter deutlich fördern“, so Wiese weiter. So komme ein großer Teil des notwendigen Öko-Stromes direkt aus dem Biogas-BHKW am Schwimmbad in Niebüll. Für die Energiewende reiche es allerdings bei Weitem nicht, wenn künftig die meisten Autos mit Strom aus erneuerbaren Energien fahren. „Es ist aber zumindest ein erster großer Schritt“, ist Rüdiger Wiese überzeugt.

Ganz wichtig sei auch die Wärmewende, denn der Energieverbrauch für die Beheizung der Wohnungen und Häuser betrage etwa das vier- bis fünffache des sonstigen Stromverbrauches im Haushalt.

Für alle Kunden der Stadt- und Gemeindewerke gebe es eine weitere gute Nachricht, heißt es in der Pressemitteilung: Die Gas- und Strompreise für 2018 sollen unverändert bleiben. „Die Börsenpreise sind wieder gestiegen, einige Zulagen dagegen aber gesunken“, heißt es. Die viel diskutierte EEG-Umlage sei minimal von 6,88 auf 6,792 Cent pro kWh netto reduziert worden.