Pole-Poppenspäler-Tage : „Strings“ im Kinocenter Husum: Königsdrama mit Marionetten

von hn

20. September 2018, 18:01 Uhr

Anlässlich der Pole-Poppenspäler-Tage präsentiert der Filmklub am Sonntag, 23. September, ab 11 Uhr im Kinocenter eine Sondervorstellung. In Zusammenarbeit mit dem Poppenspäler Förderkreis wird das opulente Königsdrama „Strings“ gezeigt (ab zwölf Jahre). Es ist komplett mit Marionetten gedreht worden. Im mythischen Königreich Hebalon stirbt der Herrscher Kahro. Daraufhin wird sein Sohn Hal in eine dramatische Saga über Intrigen, Sklaverei und Befreiung, Schicksal und Willenskraft verwickelt. Ein Film des dänischen Regisseurs Anders Klarlund, der die klassischen Themen um Liebe, Tod und Verrat inszeniert hat. Bernd Ogrodnik, der Haupt-Figurenspieler, wird nach der Vorführung dem Publikum für Fragen zur Verfügung stehen.