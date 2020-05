Streit um „Null-Corona-Konzept“

Einwohner und Vermieter kritisieren eigenständige Strategie von Bürgermeister und Ärzten gegen das Virus

Pellworm | Noch soll das Virus Covid-19 Pellworm nicht erreicht haben, doch längst zersetzt es die Stimmung auf der Insel. Einwohner beharken sich seit Wochen, ob mit den angeordneten Schutzmaßnahmen nicht nur das Virus vergrault wird, sondern auch jeder Freund der Insel gleich mit.

Bürgermeister Norbert Nieszery spricht von einer „Null-Corona-Strategie“, die er am 1. Mai verkündete. Unter dem gemeinsamen Briefkopf von Gemeinde und Medizinischem Versorgungszentrum Pellworm (MVZ) begrüßt er „alle Anreisenden herzlich“. Doch gleich geht es knallhart weiter: „Laut Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes fordern wir alle Anreisenden aus allen Regionen auf, sich unmittelbar nach Ankunft zusammen mit ihren Kontaktpersonen in eine freiwillige, 14-tägige häusliche Isolation zu begeben.“ Und bitte keine Lebensmittel selbst einkaufen, die würden gerne gebracht.

Opfer dieser scharfen Regeln wurde ausgerechnet eine Einwohnerin. Sie hatte sich eine Woche lang wegen einer völlig anderer Erkrankung in einer Klinik auf dem Festland behandeln lassen müssen. Völlig genesen will sie an ihren Wohnort auf der Insel zurückkehren. Unserer Redaktion gegenüber erklärt sie, dass ein Arzt am MVZ sie in die 14-tägige häusliche Isolation schicken wollte. Seitens des Ordnungsamtes sei ihr zudem mit einer Anzeige gedroht worden, falls man sie auf der Straße sehen würde. Norbert Nieszery dementiert, damit etwas zu tun zu haben. „Zu keinem Zeitpunkt habe ich irgendeinem Bürger oder einer Bürgerin, weder schriftlich noch mündlich, eine 14-tägige Isolation vorgeschrieben oder diese von ihm/ihr gefordert.“

Die Frau wundert sich noch immer über die Anordnung: „Viele Pellwormer arbeiten auf dem Festland oder sogar in einem anderen Bundesland und haben mit Kundschaft zu tun – jene brauchen nicht in Isolation.“ Das Gesundheitsamt sorgt schließlich für Klarheit: Es schreibt der Frau, dass es „keinen Anlass für die Anordnung einer häuslichen Quarantäne“ sieht. Zudem könne ein niedergelassener Arzt – wie im MVZ (Anm. der Red.) – keine Quarantäne verfügen. „Das kann nur das Gesundheitsamt.“ Das Schreiben könne sie dem Amt vorlegen.

Hatte die schriftliche Aufforderung vom 1. Mai an alle Zweitwohnungsbesitzer, sich zu isolieren, bereits für Gegenwind gesorgt, brach nach einer Klarstellung des Bürgermeisters vom 5. Mai ein Sturm der Entrüstung los. Norbert Nieszery ging darin nämlich vor allem auf seine Kritiker los. Von „ungerechtfertigten Interpretationen oder Ressentiments“ war dort die Rede. Auch mit „Ausgrenzung oder Hetzjagd“ habe das alles nichts zu tun. „Niemand hat jemals behauptet – mit Ausnahme einiger übernervöser Vermieter –, dass diese Bitte um freiwillige Isolation auch für die schon in wenigen Wochen zu erwartenden Ferienwohnungsgäste gilt. Das ist nicht der Fall! Wir alle wollen doch gemeinsam einen wirklich sehr gefährlichen Feind bekämpfen.“

Friso Albrecht vermietet mit seiner Frau Donata unter der Marke „Inselparadies Pellworm“ 40 Ferienwohnungen. Kürzlich fasste er auf Facebook seine Haltung zusammen. Für ihn bleibt es dabei, dass Nieszery eine Forderung und nicht eine Empfehlung ausgesprochen habe. „Touristen können selbstredend nach Ankunft nicht erst einmal zwei Wochen in freiwillige Isolation gehen.“

Kritik übten eben nicht etwa nur „übernervöse und jetzt so aufgeregte Vermieter“, wie Nieszery sie nenne, „sondern auch viele unserer Gäste, die ihren Urlaub schon gebucht haben und aufgrund des Schreibens vom 1. Mai derart verunsichert waren, dass viele am liebsten sofort auf nächstes Jahr umgebucht oder gleich ganz storniert hätten.

Die Wortwahl des Bürgermeisters zeuge zudem „von großer Respektlosigkeit und Arroganz, die einen fassungslos zurücklässt.“ Vermieter würden auf „unverschämte Art und Weise der Lächerlichkeit preisgegeben, während es für viele auch ohne Corona-Ausbruch auf der Insel schon um die Existenz geht.“

Friso Albrecht, der seinen Ferienbetrieb von seinen Eltern übernommen und ausgebaut hat, fragt zudem, warum seitens der Gemeinde „(über)vorsorglich“ alle Veranstaltungen bis Jahresende abgesagt worden seien. Die Rosentage hätten „sicherlich“ stattfinden können und das Hafenfest mit einem Hygienekonzept wohl auch. „Und was spricht gegen Leuchtturmhochzeiten mit einer begrenzten Anzahl an Personen?“

Albrecht erinnerte außerdem daran, dass der Bürgermeister mit keinem Wort die Korrektur durch Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen erwähnt hatte. Lorenzen hatte am 2. Mai, also gleich einen Tag nach der Veröffentlichung der ersten umstrittenen Bekanntmachung eingegriffen und erklärt, dass es keine Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes bezüglich einer freiwilligen, häuslichen Isolierung gebe.

Norbert Nieszery will den Streit mit Friso Albrecht nicht kommentieren. Es habe lediglich eine kurze Korrespondenz gegeben, „deren Inhalt ich aus Respekt gegenüber der Privatsphäre des Herrn Albrecht selbstverständlich nicht veröffentlichen werde“.

Im übrigen beruft sich der Bürgermeister auf die von allen Fraktionsvorsitzenden und dem MVZ gemeinsam beschlossenen Maßnahmen, die vor allem „die durch Überalterung sehr anfällige Inselbevölkerung bestmöglich schützen sollen.“

Ziel sei es, ab 18. Mai eine „einigermaßen normale Tourismussaison zu ermöglichen. Und wer die Insel schätzt und liebt, wird diese freiwilligen Einschränkungen nicht als Zumutung empfinden, sondern als Beitrag zum Schutz der Inselbevölkerung“. Er wisse dabei auch die große Mehrheit der Zweitwohnungsbesitzer hinter sich. Bürgermeister Norbert Nieszery hält also an seinem strikten Kurs gegen Corona weiter fest.