Goldebek : Streit um Moders Erbe

Der Kartenvorverkauf für das neue Stück der Laienspielgruppe Goldebek läuft.

06. Dezember 2019, 09:31 Uhr

Goldebek | Wenn die Laienspielgruppe Goldebek mit ihrem neuen Jahresstück, der plattdeutschen Komödie in zwei Akten „Moder rümt op“ von Fred Redmann, auftritt, dann ist gute Stimmung gesichert. Immer wieder schallten bei den bisherigen Aufführungen Lachsalven und Beifallsstürme für besonders heikle und verwickelte Szenen durch den Saal. „Die Goldebeker haben es drauf. Für mich sind die Aufführungen Kult. Ich bin jedes Jahr dabei“, so der bekennende Fan Fritz Hansen aus Flensburg.

Der Vorverkauf für die Vorstellung im neuen Jahr 2020 läuft seit Anfang Dezember. Am 24. und 25. Januar spielt die Truppe jeweils ab 20 Uhr in der Aula der Grundschule Lindewitt. Fünf Spieltermine wird es im Februar 2020 im Andersen-Haus in Klockries geben: am Sonntag (9.), Freitag (14.), Sonntag (16.), Sonnabend (22.) und Sonntag (23.) geben.

Zum Stück: Eigentlich sollte die Witwe Gesine Holster (Anja Ludolphi) in Feierlaune sein. Schließlich beging sie ihren 70. Geburtstag. Doch die angeschlagene Gesundheit ließ nur ein kleines Fest im Familienkreis zu. Da sie ihren drei Kindern signalisiert hatte, mit dem Verteilen des Erbes zu beginnen, rechnen diese fest mit einer ordentlichen Finanz-Spritze. Einen Haken gibt es aber: Gesines Bedingung ist, dass sich ihre ziemlich zerstrittenen Kinder aussöhnen sollten. Wohl oder übel spielten die ihrer Mutter Harmonie vor, denn alle drei haben das Geld bitter nötig. Helmut, dem Ältesten (Martin Andresen), drückte der Schuh besonders. Zwar hatte er es zum Bankdirektor gebracht, doch sich an der Börse ziemlich verspekuliert. Er scheute sich nicht, Ehefrau Karin (Tanja Petersen) zu betrügen, so dass die inzwischen die Scheidung eingereicht hatte. Bei Bruder Reimer (Marten Christiansen) sah es nicht besser aus. Diverse Kredite sind zu bedienen und die Selbständigkeit steht auf dem Spiel. Doch das ist noch nicht alles: Nicht nur für drei uneheliche Kinder muss Unterhalt zu zahlen, sondern Freundin Susi (Marina Andresen) ist auch noch schwanger und weiß von dem Debakel gar nichts.

Dann war da noch Tochter Annika (Inga Matzen), die Jüngste im Bunde. Sie lebte auf Mallorca mit dem selbsternannten Wunderheiler Hatschi Puna, alias Beppo Langenfeld (Heiko Christiansen), in einer Kommune. Wegen eines Drogendeliktes hat sie eingesessen und ist von Beppo freigekauft worden.

Susi und Beppo versuchen schließlich ein mieses Spiel, das aber von dem pensionierten Dorfpfarrer Horatio (Holger Hansen) aufgedeckt wird. Gesine rächt sich – auf ihre Art.

Theater-Chef Heiko Christiansen ist zufrieden. „Alle bisherigen Vorstellungen liefen gut“, freut er sich. Wie immer war das Stück im demokratischen Sinn ausgesucht worden. Ein Regisseur wurde auch diesmal nicht benötigt.

Hinter den Kulissen wirken mit: Heiko Christiansen, Thorsten Lund (Bühnenbild), Brigitte Hansen (Maske, Kostüme), sowie Andreas Ludolphi (Licht und Ton). Gunhild Christiansen und Thorsten Lund wechseln sich als Topuster ab.