Garding : Streit um die Amtsumlage

Alle Jahre wieder kommt der Haushalt des Amtes Eiderstedt auf den Tisch und die damit verbundenen Diskussionen. Am Ende gab es in der jüngsten Hauptausschuss-Sitzung des Amtes Eiderstedt einen äußerst umstrittenen Empfehlungsbeschluss, der voraussichtlich in der Sitzung des Amtsausschusses am 23. November nochmals zur Sprache kommen wird. Doch der Reihe nach.

Kämmerer Christian Rach erklärte den Vertretern der Gemeinden im Amt Eiderstedt das über 60 Seiten umfassende Zahlenwerk. Nach den derzeitigen Berechnungen werde es bei mehreren Haushaltspositionen deutlich mehr Ausgaben geben. Und wie schon in den vergangenen Jahren entbrannte wieder ein heftiger Streit über die Berechnung der Amtsumlage. „Eine differenzierte Amtsumlage ist schon längst fällig“, forderte Frank-Michael Tranzer, Bürgermeister von Oldenswort. Mit dieser deutlichen Kritik richtete er sich an Bürgermeister Rainer Balsmeier. Tranzers Einschätzung nach müsse die Gemeinde St. Peter-Ording einen höheren Beitrag leisten. Die Finanzkraft des Tourismusortes sei dank der Zweitwohnungssteuer deutlich höher, was jedoch in der Berechnung der Amtsumlage nicht berücksichtigt werde.

Amtsdirektor Herbert Lorenzen ging auf diese Forderung ein und stellte klar: „Ich bin gerne bereit, über eine differenzierte Amtsumlage zu sprechen, aber dann müssten wir uns alle einig darüber sein.“

Balsmeier ging auf die Forderung seines Amtskollegen aus Oldenswort ein und kritisierte die ständige Diskussion über die Amtsumlage. „Sie können uns gern unterstützen, aus dem Amt Eiderstedt auszutreten, lieber heute als morgen“, stellte er unmissverständlich klar.

Aber auch der Stellenplan sorgte in der mehr als zweistündigen Sitzung für gereizte Stimmung unter den Ausschuss-Mitgliedern. „Seit der Neubildung des Amtes Eiderstedt haben wir nicht einen Cent eingespart“, lautete die harsche Kritik aus Oldenswort. Seiner Einschätzung nach gäbe es in der Personalplanung kein Konzept. „Seit Jahren fordere ich einen Personalentwicklungsplan, doch es tut sich nichts.“ Auch Kurt Eichert, Bürgermeister von Poppenbüll, schloss sich der Kritik an. So forderte er, regelmäßige Qualifizierungsgespräche durchzuführen. Einig war sich das Gremium darin, eine Stelle in der Amtsverwaltung zu streichen.

Garding Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt legte in ihrer Kritik den Finger auf eine ganz andere Wunde. „Wir reden hier nicht nur von Arbeitsplätzen, sondern von Menschen, die ihre Arbeit verantwortungsvoll ausführen und mehr als ihre Pflicht tun.“ Wenn hier von Kürzungen und Einsparungen gesprochen werde, dann stelle man die Leistung der Mitarbeiter in Frage. „Wir vermitteln den Menschen, dass sie das nicht wert sind, wofür sie bezahlt werden, das ist nicht richtig.“

Mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung wurde der Empfehlungsbeschluss abgewunken.