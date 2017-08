Besuchshunde als Therapie : Streichelstunde: Hunde helfen heilen

vergrößern 1 von 1 Foto: hhr 1 von 1

„Wenn Yellow zu Besuch ist, vergesse ich alles um mich herum – die Hündin hebt sofort meine Stimmung“, erzählt Karin Klavon. Sie ist nach einem Oberarmbruch in Husum behandelt worden und freut sich auf jeden Mittwoch. Dann kommt Yellow für ihren sechsstündigen Dienst ins Geriatriezentrum des Klinikums Nordfriesland.

Die Dark Golden Retriever-Hündin hat ihren festen Platz in der Therapie der Patienten. „Immer wenn Yellow ihr Winterfell verliert hat sie allerdings frei. Dann haart sie zu viel und das können wir unseren Patienten nicht zumuten“, erzählt Ergotherapeutin Birgit Blumentritt, das Frauchen der siebenjährigen Hundedame. „Zu unseren üblichen Therapien ist der Kontakt zum Hund eine gute Ergänzung, eine echte Win-Win-Situation für alle – und ich bin froh, wenn Yellow im Haus ist“, so Geriatrie-Chefarzt Dr. Ludolf Matthiesen.

Yellow hat eine Ausbildung zum Besuchshund und ist seit gut zwei Jahren in der Husumer Klinik im Einsatz. Die meisten Patienten freuen sich über Besuch, alle pflegen einen freundlichen Umgang miteinander. Das gilt auch für die Besuchszeit der Hündin. Zutraulich geht sie zu den Patienten, lässt sich streicheln und kuschelt mit jedem, der es gerade möchte.

Gerade dieser Kontakt sei das A und O beim Einsatz eines Hundes in der Therapie. „Viele unserer Patienten sind mit Tieren aufgewachsen, sie verbinden nach wir vor viel Erlebtes damit“, erklärt Matthiesen. Spastiken beispielsweise, die im Zusammenhang mit einem Schlaganfall entstanden sind, würden sich durch den Kontakt mit dem Tier zurückbilden, sogar dann, wenn man den Kranken mit anderen Therapien kaum noch erreichen könne. „Taktile Reize beim Berühren oder Streicheln des Hundes bieten eine besondere Ebene des Wohlbefindens“, beschreibt der Chefarzt den Vorteil des Einsatzes von Therapiehunden. Als weitere Ziele nennt er die Förderung motorischer, geistiger, sprachlicher Fähigkeiten. Außerdem könnten Demente durch die konzentrierte Zuwendung beim Einsatz des Hundes besser erreicht werden. Im psychischen Bereich könnten durch den Kontakt mit dem Hund Angst, Depressionen und das Gefühl von Einsamkeit verringert werden. So rege der Kontakt zu Yellow die Patienten untereinander zu gemeinsamen Gesprächen an, womit die sozialen Kontakte verstärkt würden. So könnten sie leichter mobilisiert und zu Aktivitäten angeregt werden, außerdem könnten Schmerzen leichter verringert und Muskeln besser entspannt werden. All das führe zu Verbesserungen des physischen Befindens.

„Yellow ist bei allen sehr beliebt“, unterstreichen Birgit Blumentritt und Dr. Ludolf Matthiesen. Und die Hündin genieße es, gestreichelt zu werden. Dr. Matthiesen ist vom Einsatz der vierbeinigen Mitarbeiterin offenbar restlos überzeugt: „In unserer Niebüller Abteilung des Klinikums wird demnächst ebenfalls ein Therapiehund zum Einsatz kommen.“

