Husumer Hafentage : Streetfood ist der Renner

Es ist die Attraktion der Hafentage: das Streetfood-Festival beim Rathaus, direkt an der Hafenkante. Es feierte bei der 36. Auflage am Mittwoch (2.) Premiere und offeriert mit fast 20 Foodtrucks und Ständen eine kleine kulinarische Weltreise. Alexander Müller vom Berliner Veranstalter Cardell, Freese & Müller GbR bestätigt in einer Zwischenbilanz den erfolgreichen Einstieg: „Es läuft richtig gut.“ Und es sind nicht nur junge Besucher, die Appetit auf ein Thai-Curry oder einen Burrito haben. „Alle Altersgruppen genießen unser vielfältiges Angebot“, freut sich Müller. Auch das Konzept, mit angesagten Bands stärker den Musikgeschmack der Jüngeren zu berücksichtigen, ist nach seiner Ansicht aufgegangen. Alexander Müller: „Wir führen bereits Gespräche mit der Messe, denn wir können uns vorstellen, 2018 wieder dabei zu sein.“ Die „andere Seite“ des Hafens profitiere vom Streetfood-Festival, so Müller. „Ich habe mit Anbietern gesprochen – und wir haben den Eindruck, dass die Meile insgesamt gefüllter ist als in den Vorjahren.“

Zufrieden zeigt sich ebenfalls Messe-Chef Peter Becker. Er berichtete von einer Rückmeldung der Aussteller, dass gleich am ersten Festtag das Niveau eines Freitags erreicht worden sei. Das Streetfood-Festival bewertet Becker als „sehr gute Ergänzung“. Jetzt müsse lediglich das Wetter trockener werden.

von Simone Schlüter

erstellt am 05.Aug.2017 | 09:00 Uhr