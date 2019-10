Großenwiehe – Goldelund – Lütjenholm : Straßenverkehr auf der L 12 mehrmals gefährdet – jetzt sucht die Polizei Zeugen

Autofahrer gefährdeten andere. Über die Vorfälle vom 22. August streiten die Beteiligten. Wer hat etwas gesehen?

07. Oktober 2019, 12:38 Uhr

Bredstedt | Die Polizeistation Bredstedt ermittelt in einem Fall der Straßenverkehrsgefährdung, der sich bereits am 22. August diesen Jahres ereignet haben soll. Es geht um ein Ereignis auf der L 12 zwischen Großenwiehe und Goldelund. Die Beteiligten stehen fest. Die Ermittlungen zum Vorfall ergeben aber ein widersprüchliches Bild, so dass ein erneuter Zeugenaufruf mit den neuesten Erkenntnissen gestartet wird.

In Großenwiehe soll sich an dem Tag gegen 18 Uhr in Höhe eines Discounters ein Fahrzeug quer vor das andere gestellt und so kurz gestoppt haben. Auch der Gegenverkehr soll angehalten haben. Die Fahrt setzte sich Richtung Goldelund fort. Zwischen Goldelund und Lütjenholm wurde der eine Beteiligte in Höhe eines Bauerhofes erneut gestoppt. Auch hier soll der Gegenverkehr beeinträchtigt worden sein.

Zeugen der Vorfälle in Großenwiehe und Goldelund, insbesondere die Autofahrer, die warten mussten, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bredstedt unter der Telefonnummer 04671/4044900 zu melden.