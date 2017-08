Feiern in Husum : Straßenfest auf der Unteren Neustadt

vergrößern 1 von 1 Foto: Petersen 1 von 1

Lebensfreude drinnen und draußen – so lautet das Motto des alljährlich auf der Unteren Neustadt stattfindenden Straßenfestes. Am Sonnabend, 2. September, ist es wieder soweit: Von 11 bis 17 Uhr lädt die Einkaufsstraße zu Musik, Unterhaltung und Aktionen ein. Die Musikgruppen Küstenschmutz und PortAl sorgen dabei für gute Laune, während die gastronomischen Betriebe der quirligen Fußgängerzone allerhand Köstliches auf dem Speiseplan haben.

Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht. Zahlreiche Aktionen finden mitten in und auf der Straße statt. So locken das spätsommerliche Binden von Haarkränzen, fantasievolles Kinder-Schminken, die kreative Kinder-Ecke, eine FC-Bayern-Fan-Aktion und der Make-up-Rocker Patrick Maldinger in die Untere Neustadt.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr findet ab 14 Uhr wieder eine Amerikanische Versteigerung zugunsten des Husumer Mädchentreffs statt: Klaus Thiem von Hartmann’s Landküche schlüpft erneut in die Rolle des Auktionators und wird den Letztbietenden attraktive Besonderheiten übergeben. Denn bei dieser Auktionsform zahlt nicht nur derjenige, der zum Schluss für das höchste Gebot den Zuschlag bekommt, sondern im Rahmen der Benefizauktion jeder Bieter. „Die Versteigerung wird in Zwei-Euro-Schritten erfolgen“, so Inga Kluth vom Vorstand des Vereins Untere Neustadt. „Es empfiehlt sich also, ausreichend Münzen mitzubringen. Den letzten Bietern winken für ihre jeweils Zwei-Euro-Gebote hochwertige Preise, wie etwa ein prall gefüllter Korb, zu dem jedes Mitglied des Vereins etwas besonders Feines beigesteuert hat.“

Eine Mehrheit der Ladengeschäfte in der Unteren Neustadt sind in dieser Interessenvertretung organisiert. Die Vereinsmitglieder haben es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, jährlich verschiedene Veranstaltungen in der Straße auszurichten. Das nächste Event ist dann das Lichterfest am 16. Dezember.

erstellt am 29.Aug.2017 | 14:00 Uhr