Straßenbau bleibt im Zeitplan

Eintägige Unterbrechung war Folge einer Auswertung von Bodenproben / Breitbandausbau wird aufs Amt Eiderstedt übertragen

von shz.de

27. April 2018, 21:00 Uhr

Um Spekulationen vorzubeugen, stellte Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt in der jüngsten Stadtvertretung klar, dass die eintägige Unterbrechung der innerstädtischen Arbeiten an der Bundesstraße eine Folge der Auswertung von neuen Bodenproben gewesen sei. Das Ergebnis führe beim Aufbau des Untergrundes zu höheren Kosten, denen der Landesbetrieb für Straßenbau inzwischen zugestimmt habe. „Zeitliche Verzögerungen werden nicht eintreten“, erklärte sie. Ein Anwohner der Welter Straße reklamierte, dass Baufahrzeuge den Bürgersteig teilweise erheblich beschädigt hätten. „Die Schäden werden beseitigt“, versicherte der Vorsitzende des Bauausschusses.

Im weiteren Verlauf ging es um den Breitbandausbau. Die Weichen für einen flächendeckenden Ausbau von Glasfaserleitungen bis in jedes Haus stellte die Gardinger Stadtvertretung. Sichtlich erfreut zeigte sich Andrea Kummerscheidt über den einstimmig gefassten Beschluss, die Aufgabe „Breitbandausbau“ auf der Grundlage der Amtsordnung auf das Amt Eiderstedt zu übertragen. Die bestehende Beteiligung der Stadt an der Bürgerbreitbandgesellschaft (BBNG) bleibt hiervon unberührt. Das gilt auch für mögliche eigene Erhöhungen der Beteiligung. Damit folgte die Runde einer Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses (wir berichteten).

In der vorangegangenen Beratung hatte die Bürgermeisterin auf das große Interesse von weiten Teilen der Eiderstedter Bevölkerung auf ein flächendeckendes Breitbandnetz hingewiesen. Um das Ziel vollständig zu erreichen, sei eine Übertragung der Aufgabe auf das Amt erforderlich. Das wiederum muss zu dem Zweck seine finanzielle Beteiligung an der BBNG erhöhen. Dieser kreditfinanzierte Aufwand hat zur Folge, dass alle amtsangehörigen Kommunen für die Dauer der Laufzeit des Kredits eine Breitbandfinanzierungsumlage an das Amt entrichten müssen. Damit beteiligen sich an dem Vorhaben auch die Gemeinden, die zum Ausbaubereich des Breitbandzweckverbandes Südliches Nordfriesland (BZSNF) gehören.

Dazu wollte Werner Grehm (SPD) wissen, in welcher Höhe finanzielle Verpflichtungen für die Stadt zu erwarten seien. Diese Frage konnte noch nicht beantwortet werden, weil der Finanzbedarf erst feststehe, wenn sich bei einer Abfrage in den betroffenen Orten mindestens 68 Prozent der Bürger für einen Anschluss an das schnelle Internet entscheiden. Das bestätigte auch Kay -Uwe Cornils (SPD) und wies darauf hin, dass es verschiedene „Denkmodelle“ für die Umlage gibt und, dass Garding zu den Orten auf der Halbinsel gehört, die nicht dem Zweckverband angehören.

„Heute geht es zunächst nur um die Aufgabenübertragung auf das Amt“, betonte das Stadtoberhaupt. „Wir sollten uns nicht ausbremsen“, bemerkte Torben Knutzen (CDU), und Bernd Petersen (CDU) wies darauf hin, dass sich die Kosten für Breitband-Anschluss erheblich verbilligt haben und nur noch 199 Euro betragen. „Wir erreichen eine 68-prozentige Beteiligung“, so seine Überzeugung.

Zufrieden zeigte sich Andrea Kummerscheidt über die Genehmigung des im Januar verabschiedeten Haushalts durch das kommunale Prüfungsamt: „Wir sind ab sofort voll geschäftsfähig.“ In Anbetracht des noch ausstehenden Abschlusses des Haushaltsjahres 2016 sei zunächst ein Einzelkredit über zwei Millionen Euro in Aussicht gestellt worden. Sie dankte der Jugend-und Sportstiftung der Nord-Ostsee Sparkasse für eine Spende über 450 Euro für die Bücherei.

Weiterhin wurde darüber informiert, dass am Sonntag (29.) das Spiel-Piratenschiff im Stadtpark den jüngeren Einwohnern übergeben werde. Die Anschaffung ermöglichte eine Spendenaktion des CDU-Ortsverbandes. „Wir freuen uns auf viele Besucher. Es wird eine Hüpfburg aufgebaut und für das leibliche Wohl gesorgt“, so Anja Wieneke (CDU).