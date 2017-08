Wiederkehrende Beiträge : Straßenausbau in Husum: Der Zahltag rückt näher

vergrößern 1 von 1 Foto: vb 1 von 1

Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge – das klingt zunächst sperrig. Interessant wird es aber, wenn die ersten Bürger aufgefordert werden, diese Beiträge auch zu zahlen.

Die Stadtvertretung hatte 2015 diese neue Art der Finanzierung beschlossen, nachdem Anwohner vor der Sanierung der Feldberg- und der Schückingstraße dagegen Sturm gelaufen waren, im Einzelfall bis zu 20.000 Euro für die anstehenden Arbeitenberappen zu müssen. Bei der neuen Abrechnungsform ist die Stadt nun in zwölf Gebiete aufgeteilt worden. Wenn irgendwo eine Straße beitragspflichtig saniert wird, müssen – vereinfacht gesagt– alle Grundstücksbesitzer in diesem Gebiet zahlen (wir berichteten). Die Regelung greift, sobald die Bauarbeiten tiefer als vier Zentimeter unter die Fahrbahnoberfläche gehen.

Für die Sanierung der Schücking- und der Feldbergstraße zahlen am Ende also alle Bewohner des – größten – Gebietes A1, das die Husumer Innenstadt und das Gewerbegebiet umfasst.

Und wie viel müssen diese Bürger zahlen? Das lasse sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau sagen, sagt Doris Lorenzen, die im Bauamt mit dem Thema betraut ist. Die Höhe der Beiträge sei von ganz unterschiedlichen Faktoren abhängig, „von Art und Maß der baulichen Nutzung“ beispielsweise. Danach wird errechnet, wie viele „beitragsfähige Flächen“ ein Grundstück aufweist. Eine ganz grobe Tendenz: Der Grundstückseigentümer muss 8 bis 15 Cent pro beitragsfähigem Quadratmeter zahlen.

Ein Beispiel: Oma Müller lebt in einem Einfamilienhaus auf 600 Quadratmetern Grundstücksfläche. Hier ist die Rechnung noch einfach: Bei 10 Cent je Quadratmeter und dem 600-Quadratmeter-Grundstück müsste Oma Müller 60 Euro für die Sanierung der Schücking- und Feldbergstraße zahlen (10 Cent mal 600).

Betreibt Oma Müller in ihrem Haus aber zudem noch einen Frisörsalon (oder ein anderes Gewerbe), muss sie mehr zahlen: Dann käme ein Zuschlag von 20 Prozent dazu. Was nicht zählt: Ob Oma Müller alleine oder mit Familie in ihrem Haus lebt, oder ob sie im Dachgeschoss eine Ferienwohnung vermietet.

Sämtliche Husumer Flurflächen sind nun in mühevoller Kleinarbeit vom Bauamt unter die Lupe genommen und katalogisiert worden. Nun werden die Grundstückseigentümer angeschrieben, ob das, was an Daten über ihren Besitz im Rathaus vorliegt, auch stimmt. Erst im nächsten Schritt können dann die ersten Zahlungsaufforderungen verschickt werden.

von Friederike Reußner

erstellt am 14.Aug.2017 | 13:00 Uhr