St. Peter-Ording : Strandkörbe: 300 Interessenten bieten mit

51 Strandkörbe wechseln bei der Versteigerung zu Preisen zwischen 100 und 305 Euro den Besitzer.

28. April 2018, 09:30 Uhr

Sie haben den Termin fest im Kalender notiert und kommen aus Kiel, Flensburg, Gießen, Erfurt, Düsseldorf, Stuttgart und Garmisch-Partenkirchen. Die Vorjahreszahl der Interessenten und „Sehleute“ an diesem einmaligen Spektakel wurde diesmal glatt um einiges überboten. „Vielleicht liegt es daran, dass wir heute unsere 25. Auktion haben“, scherzt Auktionator Heinz Dieter „Heinzi“ Hecke , „oder einfach am schönen Wetter.“ Seit einem Vierteljahrhundert leitet er die jährliche große Strandkorb-Versteigerung – schwingt den großen Gummihammer und die flotten Sprüche. Ihm zur Seite steht Johannes Mahnsen, der seit ebenfalls 25 Jahren mit einem Helferteam die Strandkörbe in die Mitte vorfährt und anschließend zum Auto der neuen Besitzer transportiert oder zur späteren Abholung in die Halle fährt.

So lautet die gleichbleibende Frage des Auktionators denn nach jedem Erwerb gleichbleibend: „Geht er mit zum Auto oder bleibt er hier?“ In der Mehrzahl der Fälle „geht er gleich mit“. Und noch eines macht Heinzi Hecke gleich zu Beginn deutlich: „Wir sind hier auf Eiderstedt – Lüüd, da wird in bar bezahlt.“ Die gut 300 Teilnehmer sind begeistert, lachen und lassen immer mal wieder Beifall aufbranden.

Zu Beginn nimmt Kurdirektorin Constanze Höfinghoff eine Ehrung vor – das Ehepaar Traudl und Klaus Ettling aus Lollar-Ruttershausen urlaubt seit 1968 in St. Peter und feiert am heutigen Sonnabend seine Rubinhochzeit. Die Jubilarin aus Hessen hat sich außerdem einen Traum erfüllt – und für 120 Euro den einzigen Strandkorb mit rot-weißem Innenfutter ersteigert. „Den musste ich zum Abschluss unseres vierwöchigen Urlaubs einfach haben“, verrät sie während des „Probe-Sitzens“.

Am Kassentisch stellt Nils Tußner die Quittungen aus, und Rüdiger Kohl sackt das Geld ein. Der erste Strandkorb mit der aufgedruckten Nummer 113 geht mit 30 Euro Startgeld in die Auktion und wechselt den Besitzer für 110 Euro. Korb Nr. 1795 folgt bereits mit 190 Euro, der nächste Strandkorb mit 150 Euro. Korb 4 geht nach Erfde – für 200 Euro, Strandkorb 8 steigt von 30 gleich auf 100 Euro. Da freut sich der Auktionator: „Das sind die Sprünge, die wir lieben.“

Die weiteste Anreise hat Florian Leimgruber aus Garmisch-Partenkirchen hinter sich – und die meisten Strandkörbe ersteigert er ebenfalls. 1.000 km ist er angereist – und gleich vier der begehrten Exemplare hat er erworben. Auf Nachfrage verrät er den Grund seines großen Interesses: „Mir gefällt es hier oben so gut; ich bleibe hier und eröffne im Sommer in der Fischerstraße in Garding mein Café- Dort werden meine Gäste dann auch in diesen Strandkörben sitzen.“

Wortgewandt bringt Heinzi Hecke alle 51 Strandkörbe an die neuen Besitzer – den günstigsten für 100 und den „Best-Bezahlten“ für 305 Euro. Zur Halbzeit gelangen dann „zur Abwechslung und Auflockerung“ einige „Bojen mit und ohne Muschelbesatz“ in der Preislage von 10 bis zu 20 Euro an die Interessenten. Einer der Erwerber freut sich: „Das Dings steht dann bei mit im Spessart im Garten.“