Neue Ausstellung : Storms Bibel, Klein Theos Zahnabdrücke

In der aufgefrischten Dauerausstellung in der Husumer Wasserreihe werden neue Exponate aus dem Leben des Dichters gezeigt.

von Friederike Reußner

02. April 2018, 17:00 Uhr

Zähne zeigen konnte Storm, wenn’s drauf ankam. Aber als außergewöhnlich bissig ist Husums Heimatdichter Literaturwissenschaftlern nicht unbedingt bekannt. Doch zumindest in jüngsten Jahren war er es, beweist nun die neue Dauerausstellung des Storm-Hauses in Husum, die am Mittwochabend feierlich eingeweiht worden ist. Dort wird als eines der zahlreichen neuen Exponate, die der Storm-Gesellschaft im Zuge des Jubiläumsjahres 2017 zugegangen sind, Storms silberner Taufbecher nebst zugehörigem Löffel ausgestellt. Darauf liest der interessierte Besucher nicht nur den Namen, sondern sieht auch, mit welcher Wucht der kleine Theodor seine Zähne ins Metall gehauen hat.

Mithilfe derartiger Ausstellungsstücke – neu dabei sind auch die Storm’sche Familienbibel oder zahlreiche Original-Schriften (Knecht Ruprecht, der Beginn von Pole Poppenspäler) – sollen die beiden frisch renovierten Ausstellungsräume das Leben und Werk des Dichters eindrücklicher vermitteln. Zur aufgefrischten Dauerausstellung gehört neben zwei Zimmern im Erdgeschoss auch das schon im vergangenen Jahr eingeweihte Schimmelreiter-Zimmer, in dem Storms bekannteste Novelle unter anderem akustisch gewürdigt wird.

„Es ging darum, auf kleinem Raum eine ästhetisch überzeugende, zeitgemäße Informationsausstellung zu erarbeiten, die sich zugleich in ihrem gestalterisch modernen Zuschnitt organisch einfügt in dieses historische Dichter-Haus“, erklärte Christian Demandt, Sekretär der Storm-Gesellschaft. Finanziert wurde die Sanierung durch Fördermittel des Landes und des Bundes in Höhe von 70.000 Euro.

Dass die neue Dauerausstellung nicht unbedingt modernsten museumspädagogischen Prinzipien entspricht, und das Leben des Dichters wieder recht chronologisch erzählt, sei eine bewusste Entscheidung gewesen, betont Demandt: „Wir haben uns für diesen konservativen Aufbau entschieden, weil er uns organischer erschien für unser Haus.“



Öffnungszeiten Storm-Haus Husum, Wasserreihe 31, dienstags bis freitags: 10 –17 Uhr; sonnabends: 11–17 Uhr; sonntags und montags 14–17 Uhr