Neuer Krimi : „Storm hätte sich in seiner Haut unwohl gefühlt“

Zwei hat er bereits geschrieben. Jetzt legt Tilmann Spreckelsen seinen dritten Storm-Krimi vor. Der heißt „Nordseeschwur“ und hat es in sich. Anno 1844 strömen Tausende von Menschen zum Sängerfest nach Bredstedt. Vier Jahre vor der Deutschen Revolution werden dort politische Reden geschwungen, deren Inhalte mit Hilfe von Spitzeln bis nach Kopenhagen, Berlin und Wien durchdringen. Dann geschieht ein Mord. Mittendrin: Theodor Storm und sein Schreiber Peter Söt.

Wie wichtig ist es einem Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Spiegel-Bestseller-Autor zu sein?

Spreckelsen: So lange es dem Buch hilft . . . Nein, im Ernst, ich schreibe die Romane ja nicht als Redakteur der FAZ.

Was hat Sie veranlasst, ausgerechnet Theodor Storm zu einem Krimihelden zu machen?

Storm war Anwalt, bevor er seine ersten Werke geschrieben hat. Das fand ich interessant. Und vieles ist noch da. Man kann die Wege nachgehen, die er gegangen ist. Auch viele Häuser aus dieser Zeit gibt es noch. Das alles ergibt ein stimmiges, historisches Bild. Ich wollte gern Storm in seiner Stadt schildern, aber nicht in Form einer Biografie. Warum also keinen Krimi schreiben . . . ?

Was macht diesen dritten Fall zu Storms bislang gefährlichsten?

Eine Tatsache, die wir heute leider nur zu gut kennen. Dass man in großen Menschenmengen besonders gefährdet ist, wenn jemand wahllos morden oder Angst und Schrecken verbreiten will. Storm hat dieses Fest ja mitorganisiert. Insofern ist er von den Ereignissen doppelt betroffen: als Besucher und Organisator. Es muss am Ende für das gerade stehen, was schief läuft. Und eine Zeit lang muss er sogar davon ausgehen, dass die Attacken ihm gelten.

Gebärdet sich Storm mit seinen damals 26 Jahren angesichts der Danisierungstendenzen jener Zeit so zurückhaltend, weil er noch nicht wissen konnte, was dies alles für ihn selbst und seinen Lebensweg bedeuten würde?

Ich glaube ja. Er konnte unmöglich abschätzen, was da passierte und wollte wohl auch nicht glauben, dass es wirklich so schlimm kommt. Das Modell Friesland hatte ja Jahrhunderte lang gut funktioniert. Und schon kurze Zeit nach dem Fest hat Storm den dänischen König im Schloss vor Husum empfangen, mit seinem Chor und einem eigenen Liedtext. Er glaubte, dass vernünftige Menschen mit anderen vernünftig umgehen würden. Dass das nicht klappte, hatte auch mit den Ereignissen in Bredstedt zu tun.

Sie erzählen Ihre Storm-Krimis aus der Perspektive seines Schreibers, Peter Söt. Warum?

Das ist ja keine neue Erfindung, sondern gute Tradition. Seit Walter Scott werden historische Ereignisse aus der Perspektive eines mittleren Helden beschrieben. Das erspart eine Menge Probleme. Wer bin ich denn, dass ich mir anmaße, mich in das Innenleben eines Theodor Storm hineinzubegeben. Dafür verehre ich ihn viel zu sehr. Aber ich weiß auch zu viel über ihn, um die dunklen Flecken benennen zu können. Das klingt paradox, ist aber so.

Der unermüdliche und zugleich unermüdlich scheiternde friesische Revolutionär Harro Harring erlebt beim Sängerfest in Bredstedt eine Sternstunde. Er wird zum Mann des Tages, in dem er Storm und den Rest des Festkomitees vor dem sicheren Feuertod rettet. Hatten Sie Mitleid mit Harring, oder warum diese Wendung?

Durchaus. Ich hege große Sympathie für Harring. Es ist eine Leistung, ein Leben lang aufzubegehren. Seine Biografie ist aber auch voll von Umständen, die ihn als vollkommenen Wirrkopf erscheinen lassen. Ja, ich hatte Mitleid, aber auch großen Respekt. Er verkörpert etwas, was in dieser Zeit überall im Schwange war. Er brauchte gar nicht da zu sein und war trotzdem in aller Munde. Und vier Jahre später war er dann ja tatsächlich auf dem Fest.

Erinnert die Figur Harring nicht auch ein bisschen an den Schimmelreiter?

Sein Vater hat die Deiche verstärkt und ist dafür nicht bezahlt worden. Da gibt es eine flüchtige Verbindung. Aber ehrlich, auch wenn dessen Hauptfigur und Harring dieselben Initialen haben, an den Schimmelreiter habe ich nicht gedacht. Hauke Haien war ein erdiger, bodenständiger Typ, Harro Harring ein Luftgeist, der sich permanent Illusionen gemacht hat und trotz seines festen Glaubens daran nie auch nur in die Nähe eines politischen Mandats gekommen ist.

Haben die politischen Veränderungen jener Zeit etwas mit unserer Gegenwart gemein?

Die politischen Verhältnisse sind schwer zu übertragen, wohl aber die Angst vor Veränderungen und die Gefahren, die bestehen, wenn jemand in ein eigentlich ruhiges Gemeinwesen terroristischen Aufruhr hineinträgt. Übertragbar ist sicher der Kriminalfall mit dem Terror auf der einen und den Maßnahmen der Behörden, die auf eine stärkere Überwachung zielen, auf der anderen Seite. Diejenigen, die später – 1848 – im Frankfurter Parlament saßen, hatten es schwer, sich zwischen diesen Polen zu positionieren. Die einen hatten Furcht vor Veränderungen, während diese den anderen gar nicht schnell genug gehen konnten. Die Gemäßigten wurden zwischen diesen beiden Blöcken zerrieben.

Hätten Sie gern zu Storms Zeiten gelebt?

Ich glaube nicht. Ich bin froh, in einer Zeit zu leben, in der es Penicillin und den ICE gibt. Für eine Woche kann ich mir das vorstellen – gleichsam als Urlaub oder als Recherche für Storms nächsten Fall.

Was meinen Sie, würde er über sich als Krimifigur denken?

Storm würde es, so wie ich ihn einschätze, nicht mögen, im Trüben zu stochern. Ich glaube, so wenig Kontrolle zu haben, hätte er gehasst. Und trotzdem macht er das Beste daraus.

Wenn Sie Storm begegneten, was würden Sie ihn fragen?

Schwierig. (Denkt nach) Das hinge davon ab, in welcher Phase seines Lebens ich ihm begegnete. Ich glaube, ich würde ihn fragen, ob er trotz des Leides, das er erfahren hat und das er anderen zugefügt hat, seinen Frieden gefunden hat?

Gibt es schon Anfragen, Ihre Krimis zu verfilmen?

Das würde ich mir sehr wünschen. Ich weiß auch, dass es Leute in der Filmbranche gibt, die darüber nachdenken. Aber nein, Konkretes ist mir nicht bekannt. Wer werden sehen.



>„Nordseeschwur“ ist im Fischer-Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Die ISBN-Nummer lautet 978-3-596-29828-o

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 07.Aug.2017 | 13:00 Uhr