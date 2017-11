Süderstrasse in Husum : Stolperschwellen: An 300 NS-Opfer erinnern

vergrößern 1 von 1 Foto: lempfert 1 von 1

von Christin Lempfert

erstellt am 23.Nov.2017 | 17:11 Uhr

Husum | Zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus, an die Gefangenen des KZ-Außenlagers Neuengamme, soll eine Stolperschwelle in die Süderstraße eingelassen werden. „Die Zwangsarbeiter wurden in der NS-Zeit durch Husum getrieben, um an der Nordsee am Friesenwall zu arbeiten“, sagt Jens Paulsen, Initiator des Projekts und Lehrer an der Gemeinschaftsschule Nord. Die Süderstraße gehört zu den Wegen, über die sie zum Friesenwall geführt wurden.

Die Wehranlage an der deutschen Nordseeküste ist nur zum Teil vollendet worden. Beim Bau wurden über die Gesamtlänge etwa 25 000 Arbeiter eingesetzt, von denen mehrere Hundert zu Tode kamen. Rund 300 von ihnen waren Gefangene des KZ-Außenlagers Schwesing.

Dieser Teil der Husumer Geschichte sei im Alltag kaum zu sehen, so Paulsen. „Die Gedenkstätte des Konzentrationslagers liegt außerhalb. Und das die toten Gefangenen auf dem Ostfriedhof begraben wurden, ist vielen nicht bekannt.“ Im Zentrum der Stadt fehle etwas, das an das Schicksal der Menschen erinnere, die Zwangsarbeit am Friesenwall leisten mussten.

„Stolpersteine werden in der Regel vor den Häusern verankert, in denen die Frauen, Männer und Kinder lebten, bevor sie deportiert oder ermordet wurden“, schildert Paulsen. Die Namen der Kinder stehen auf den goldenen Messingplatten zwischen denen der Eltern.

Die Stolperschwellen dagegen erinnern an Gruppen von Opfern des NS-Regimes. „Sie sind beispielsweise vor damaligen Psychiatrien zu finden, dort wo Menschen in Massen deportiert worden sind.“ Sie sind ein Meter mal zehn Zentimeter groß und schließen eben mit dem Boden ab. „Spaziergänger sollen ja nicht tatsächlich darüber stolpern, sondern nur in ihren Gedanken.“

Die Stolpersteine und Schwellen sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig. Er möchte überall dort wo SS, Gestapo und Wehrmacht aktiv waren, an ihre Verbrechen erinnern und den Opfern Namen und Würde zurückgeben. Durch die tief verankerten Messingplatten soll die Erinnerung lebendig gehalten und Teil der Stadtgeschichte werden. „Wir haben von ihm und seiner Stiftung bereits eine Zusage erhalten. Nur die Terminfindung gestaltete sich als schwierig“, sagt Initiator Paulsen

Demnig setzt jeden Stein und jede Schwelle selbst ein. „Er ist überall auf der Welt unterwegs. In Husum könnte er wahrscheinlich im Frühjahr die Stolperschwelle anbringen.“ Die in Beton verankerten Tafeln werden in Handarbeit hergestellt, weil dies laut Künstler im Gegensatz zur maschinellen Menschenvernichtung stehe. Mittlerweile unterstützt ihn der Berliner Bildhauer Michael Friedrichs-Friedländer.

Die Texte auf den Messingplatten verfasst der Künstler meist selbst. „Die Inschrift der Husumer Stolperschwelle ist aber eine Gemeinschaftsarbeit und noch nicht final“, sagt Paulsen. Auf dem aktuellen Entwurf heißt es: „26. September – 29. Dezember 1944. 2500 Zwangsarbeiter aus dem KZ-Außenlager Schwesing bauen den Friesenwall. Mehr als 300 Männer verlieren ihr Leben.“

Dem Legen der Schwelle steht damit kaum mehr etwas im Weg: Spenden wurden bereits im vergangenen Jahr beim Fest der Kulturen gesammelt. Auch die Stadt und der Förderverein der Schule wollen das Projekt unterstützen. Das Bauamt habe ebenfalls keine Bedenken, berichtet Paulsen

Sobald die Bürokratie erledigt sei, sollen auch die Schüler mitwirken und das Geschehen rundum die Stolperschwelle mitgestalten. Das Interesse an dem Thema Nationalsozialismus im Unterricht sei groß. „Es ist nur manchmal schwer erfassbar und wirkt örtlich weit weg. Dabei ist dieser Teil der Geschichte auch hier vor Ort passiert. Die Stolperschwelle macht das für die Schüler sichtbar“, so der Lehrer.

Mit der Arbeit an dem Projekt begonnen hat Jens Paulsen am 30. Januar, dem Tag der Gedenkveranstaltung des KZ-Außenlagers Husum-Schwesing. Die Landesbischöfin hielt ihre Andacht. „Sie sprach darüber, wie gelungen die Gedenkstätte sei, aber bedauerte auch, dass es im Stadtbild keinen Hinweis auf die Opfer gibt.“ Daraufhin habe ich viel mit meinen Schülern darüber gesprochen.“ Daraus ist die Idee der Stolperschwelle in Husum entstanden.