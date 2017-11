Gerichts-Beschluss : Störfeuer für den Landschaftsschutz?

vergrößern 1 von 1 Foto: volkert bandixen 1 von 1

von Jörg von Berg

erstellt am 05.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Bereits seit einigen Tagen drückt sich der Kreis Nordfriesland vor einer offiziellen Stellungnahme zu einem Thema, das ebenso brisant wie öffentlich relevant ist. Denn die Frage, welche Konsequenzen sich aus einer aktuellen Windkraft-Entscheidung des Schleswiger Oberverwaltungsgerichts (OVG) für den Kreis Nordfriesland ergeben könnten, treibt Gemeinden, Bürger, potenzielle Investoren und natürlich auch die Kreispolitiker um.

Hintergrund ist der erfolgreiche Eilantrag eines Windmüllers gegen den Kreis Dithmarschen (wir berichteten). Dieser hatte ein Verfahren zur Ausweisung eines 29 000 Hektar großen Landschaftsschutzgebietes eingeleitet, um so künftig ein Fünftel der Kreisfläche von der Windenergie-Nutzung freizuhalten. Das Spannende dabei: Nordfriesland geht – ebenso wie der Kreis Plön – einen ähnlichen Weg.

Aufgeschreckt durch die medial schon zur „schweren Schlappe für die Kreise“ hochstilisierten Problematik, kam das Thema denn auch gestern in einer internen Zusammenkunft mit Landrat Dieter Harrsen und den Vorsitzenden der politischen Fraktionen des Kreistages auf den Tisch. Details drangen aus der Runde im Husumer Kreishaus am Freitag zwar noch nicht nach draußen, aber Krisenstimmung ist offenbar nicht angesagt. Experten der Kreisverwaltung gehen nach erster Prüfung der OVG-Entscheidung vielmehr davon aus, dass diese nicht eins zu eins zu übertragen ist auf die Situation in Nordfriesland und sie insofern aller Voraussicht nach keine konkreten Auswirkungen für die nördliche Westküste hat – hofft man jedenfalls.

Zur Erinnerung: Der Kreis NF hatte im Sommer 2016 die Landschaftsräume Wiedingharder und Gotteskoog, Geest- und Marschlandschaften der Soholmer Au, Geest- und Marschlandschaften der Arlau sowie die Ostenfeld-Schwabstedter Geest mit vorgelagerter Marsch einstweilig sichergestellt, um vier neue Landschaftsschutzgebiete auszuweisen.

Zu diesem von der Kreispolitik mitgetragenen Vorgehen hatte sich die Verwaltung gezwungen gesehen, nachdem das OVG Schleswig 2015 die alten Windkraft-Regionalpläne im Land gekippt hatte. Neue werden zurzeit in Kiel erarbeitet. Solange gilt deshalb in Schleswig-Holstein ein Moratorium beim Windkraft-Ausbau.

Anders als in Dithmarschen aber waren schon in den alten Regionalplänen die jetzt in Rede stehenden „charakteristischen Landschaftsräume“ in Nordfriesland erstmals seit dem Jahr 2002 geschützt worden – und zwar seinerzeit in enger Abstimmung zwischen dem Kreis und der Landesplanung in Kiel. Letzteres gilt im Übrigen auch für das laufende Verfahren zur Ausweisung der vier angepeilten Landschaftsschutzgebiete.

Im Nachbarkreis südlich der Eider ist das offenbar nicht geschehen. Denn der OVG-Beschluss im Zuge des Eilantrages auf einstweilige Sicherstellung moniert explizit die fehlende Abstimmung mit der Landesplanungsbehörde bei einer derart „raumbedeutsamen Entscheidung“. Im Gegensatz zum Dithmarscher Fall sind die vier kleinteiligeren nordfriesischen Landschaftsräume überdies schon heute frei von Windrotoren. Auch ist das hier laufende Verfahren nicht Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen. Und mit Blick auf das am 30. September 2018 auslaufende Windkraft-Moratorium sollen die Landschaftsschutzgebietsverordnungen in Nordfriesland schon im Frühjahr in Kraft treten. Dann ist die Situation nochmal eine andere.