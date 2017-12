Konzert und Party : Stimmung rund um das Weihnachtsfest

vergrößern 1 von 2 Foto: vb 1 von 2

von vb

27.Dez.2017

Riesen-Stimmung herrschte am Tag vor Heiligabend im Speicher beim ausverkauften Konzert der in Husum gegründeten Band Vierkanttretlager. Erst nach vier Zugaben ließ das Publikum die Musiker von der Bühne. „Das Stück ,Drei Mühlen‘ hat mich des starken Bezugs zu Husum wegen total begeistert, aber auch ,Fotoalbum‘ und ,Hooligan‘ waren toll“, sagte Katharina Bluhm. „Ich kenne die Band vom Namen her schon seit vielen Jahren, nun habe ich sie endlich einmal live gesehen und finde sie authentisch und sympathisch. Die Jungs haben mich total überzeugt und einen im Herzen berührt. Sowohl meiner Mutter als auch mir standen Tränen in den Augen“, so die 26-jährige Wahl-Flensburgerin nach dem Konzert.

Kurz vor der Tür warten, bis genug Platz ist, hieß es am ersten Weihnachtstag dann vor dem Sturm & Drang auf der Neustadt bei der „Xmas-Sause“. Sowohl der Barbereich als auch die Tanzfläche waren gefüllt mit feiernden, meist jungen Leuten. „Hoffentlich sind das nicht wirklich die letzten Partys hier. Bei diesen Events herrscht immer super Stimmung, alle sind gut drauf“, so Dennis Koch. „Es ist schön, endlich wieder so feiern zu können, wie es sonst in Husum nirgendwo mehr möglich ist. Hier trifft man unglaublich viele Bekannte, fast schon wie bei den Hafentagen“, sagte der 33-jährige Husumer und meinte: „Wenn es solche Events nicht mehr geben sollte, wäre das echt eine große Pleite für eine Kreisstadt.“