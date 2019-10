Neues Husumer Einkaufszentrum Theo : Stillstand vorm Parkhaus

Parkleitsystem fehlt noch: Ein Facebook-Video von einem gewaltigen Stau bei der Zufahrt zum Theo sorgte für Aufsehen.

Avatar_shz von Stefan Petersen

14. Oktober 2019, 19:30 Uhr

Aufruhr bei Facebook am vergangenen Sonnabend: Auf der Seite „Du kommst aus Husum, wenn ...“ hatte ein Mitglied der Gruppe unter der Überschrift „... Du eine halbe Stunde Anstehen mit einplanen musst, wenn Du im Theo parken möchtest!“ mittags ein Acht-Sekunden-Video eingestellt. Es zeigte die Nordbahnhofstraße, darin den absoluten Stillstand der Autos und war innerhalb kürzester Frist der Renner auf der Seite. 73 Mal geteilt, 314 Kommentare.

Letztere reichten von „Immer mit der Ruhe. Das ist nur die Übung für das richtige Spektakel: Die letzten Samstage vor Weihnachten“ über „Das waren bestimmt die Leute, die den BER geplant haben, und zeigen wollten, dass sie das besser können, als einen Flughafen zu bauen“ bis hin zur Warnung, dass am verkaufsoffenen Sonntag alles noch schlimmer sein würde.

Wir müssen sehen, wie sich das entwickelt. Bisher gibt es keine großen Auffälligkeiten. Matthias Matzke, stellvertetender Leiter des Husumer Ordnungsamtes

Das wurde es dann doch nicht. Aber was war geschehen? Gerüchte gingen um, dass eine zeitweise defekte Parkhaus-Schranke an der Zufahrt vom Quickmarkt aus für den Stau gesorgt hatte. „Stimmt nicht“, heißt es seitens der Verantwortlichen. „Das Theo-Parkhaus war ganz einfach voll. Und das Problem war, dass das Parkleitsystem noch nicht fertig ist und damit auch den Autofahrern die Belegung noch nicht angezeigt wurde.“

Tatsächlich war der Stau nicht dauerhaft. „Der hat sich innerhalb einer halben bis Dreiviertelstunde aufgelöst“, sagt Matthias Matzke, stellvertetender Leiter des Ordnungsamtes. Auch am Sonntag hätte es keinerlei Beschwerden gegeben, was auch die Husumer Polizei auf Nachfrage bestätigte. „Und an den anderen Tagen nach der Eröffnung war es ebenfalls ruhig“, so Matzke.

Meine Güte ... es sind Krabbentage, Kunsthandwerkermarkt und es gibt ein neues Shopping-Center. Was habt ihr erwartet? Kommentar einer Facebook-Nutzerin

Tatsächlich hätten die Behörden so kurz nach der Eröffnung des neuen Einkaufszentrums noch keine Erkenntnisse über die Verkehrsströme. „Wir müssen sehen, wie sich das entwickelt, was der Lieferverkehr macht und wie sich die Leute verhalten. Bisher gibt es keine großen Auffälligkeiten.“ Die Standorte für die Beschilderung des Parkleitsystems seien bereits festgelegt, und in der Nordbahnhofstraße soll auch ein Wegweiser zum Parkhaus stehen. „Wir beobachten das natürlich und schauen, ob wir irgendwo zusätzliche Halteverbote einrichten müssen, aber große Änderungen sind eigentlich nicht geplant.“ Alle 14 Tage treffe sich eine Runde von Ordnungsamt, Bauamt und Polizei, das nächste Mal Ende Oktober. „Da ist das natürlich auch ein Thema.“

Also eher ein Sturm im Wasserglas. Oder, wie eine Kommentatorin mit kühlerem Kopf bei Facebook treffend schrieb: „Meine Güte ... es sind Krabbentage, Kunsthandwerkermarkt und es gibt ein neues Shopping-Center. Was habt ihr erwartet? Da kann der beste Stadtplaner nicht so planen, dass es keinen Stau gibt! Nehmt den Bus, das Rad oder eure Beine und schaut euch den Trubel in der Stadt an.“