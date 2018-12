Bilanz der Senioren-Union Nordfriesland : Steter Einsatz für die Generaion 60plus

Die der CDU nahestehende Senioren-Union zieht positive Bilanz ihrer Arbeit für die Generation der Älteren.

Auf ein erfolgreiches Jahr blickt die Senioren Union (SU) Nordfriesland mit ihren 750 Mitgliedern zurück. Durch Wahl ihres Kreisvorsitzenden Jürgen Feddersen zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewinne der zweitgrößte Kreisverband der SU in Schleswig-Holstein auch auf Bundesebene an Einfluss, heißt es in einer Mitteilung der Organisation.

Als eine der Interessenvertretungen für die sozialen Belange der Generation 60plus trage die SU zur politischen Meinungsbildung vor allem in der CDU bei. Die SU sei aber keine Gruppe innerhalb der CDU, sondern trage sich als Vereinigung selbst. „Wir stehen mit unserer Arbeit der CDU zwar nahe, aber als SU-Mitglied muss ich nicht automatisch Mitglied der CDU sein“, erklärt Feddersen und fügt einschränkend hinzu, dass ein Mitglied keiner anderen Partei als der CDU angehören dürfe.

In Nordfriesland gibt es sechs Ortsverbände (OV): den Regionalverband Landschaft Eiderstedt, die Verbände Husum und Umgebung, Leck und Karrharde, Niebüll und Umgebung, Süderlügum und Umgebung sowie der OV Stollberg.

Tagesausflüge, Reisen und Vorträge gehören zum Programm. Eine Fahrt zur Meyer-Werft und eine Besichtigung des Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann“ in Jagel gehörte dieses Jahr dazu.