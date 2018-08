Bredstedt : Stelldichein der Windhunde

Tierisches Treiben: Am 25. und 26. August findet das vierte Bredstedter Windhunde-Treffen statt – mit Rennen und Info-Börse.

von hn

22. August 2018, 14:45 Uhr

Zum vierten Mal findet am letzten August-Wochenende in Bredstedt wieder ein Windhunde-Treffen statt – erstmals an zwei Tagen. Windhunde-Freunde aus ganz Schleswig-Holstein, Hamburg und darüber hinaus haben ihr Kommen für den 25. und 26. August angekündigt.

An beiden Tagen wird auf dem rund 6000 Quadratmeter großen Gelände des 2013 eröffneten Hundefreilaufs am Hochfahrweg – er wird getragen von einem Verein mit rund 100 Mitgliedern mit Hunden vieler Rassen sowie Mischlingen – die Möglichkeit zum Kennenlernen und Klönschnack geboten. Auch Verkaufsstände gibt es vor Ort.

Ob Italienisches Windspiel, Galgo Espanol oder Irischer Wolfshund: Windhunde sind faszinierende, ganz besondere vierbeinige Begleiter. Kein Wunder, dass ihre Fangemeinde wächst, auch in Schleswig-Holstein. Das zeigte sich beim dritten Bredstedter Windhunde-Treffen im Vorjahr, bei dem an einem Tag insgesamt an die 100 der schnellen Vierbeiner mit ihren Haltern den Weg in die Stadt gefunden hatten.

Und es zeigte sich, dass das Treffen sich auch zur Anlaufstelle und Informationsbörse entwickelt hat für alle, die sich über die Bedürfnisse und das Wesen der Tiere austauschen möchten. Eben dieser Austausch steht diesmal erneut im Mittelpunkt – und für die Hunde das gegenseitige Beschnuppern, Rennen und Toben. Auch „Geschwister-Hunde“ sind willkommen, ebenso wie Interessierte mit oder ohne vierbeinige Begleitung sowie Tierschützer insbesondere aus der Windhunde-Szene.