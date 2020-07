Husum : Steingärten: Glänzendes Grau statt saftiges Grün

Steinwüsten oder Gärten des Grauens werden sie auch genannt. Fans von Gärten, die größtenteils aus Steinen bestehen, sind in der Unterzahl, aber es werden immer mehr.

31. Juli 2020, 09:58 Uhr

Es gibt kleine Gärten, große Gärten, bunte Gärten und es gibt Gärten aus Stein. Letztere sorgen nicht nur bei Umweltschützern, sonder auch im Internet für Diskussionen und Unverständnis. Diese sogenannten Schottergärten (keine Steingärten; siehe Infokasten) würden Bienen und anderen Tieren den Lebensraum verkleinern, so beispielsweise ein Argument des BUNDs. In den sozialen Netzwerken werden unter dem Hashtag „#GärtendesGrauens“ Bilder von entsprechenden Flächen gepostet.

Kommentare wie „Fürchterlich!!“, „Kalt, steril und ohne jeden Geschmack“ (Facebook) oder „Von diesem Anblick muss man sich erst einmal erholen“ (Instagram) sind keine Seltenheit. Nur wenige Kommentare können die Entscheidung der Gartenbesitzer nachvollziehen. Aber was sagen die dazu? Wieso haben sie sich für Steine entschieden? In der Berliner Straße in Husum haben wir Antworten bekommen.

Den Anfang macht Anke Petersen. In ihrem Vorgarten sind ausschließlich Steine und ein Deko-Anker aus Stahl zu begutachten. „Wir sind oft mit dem Wohnmobil unterwegs. Immer wenn wir wieder gekommen sind, sah das hier aus bei Hempels unterm Sofa. Unkraut in jeder Ecke“, sagt sie.

Seit zirka zwei Jahren nun liegt hier ein Stein auf dem anderen. „Wir hatten auch mal Schredder im Garten, aber da saßen die Vögel immer drin und die haben alles zerpflückt und verteilt“. So hätten die Petersens sich schließlich dazu entschieden, komplett auf Stein umzusatteln. „Damit das vorm Haus wenigstens gut aussieht“, sagt sie.

Anke Petersen hat noch ein weiteres Argument für die Steinsammlung vor ihrem Haus: „Ich bin 62 Jahre, mein Mann 66. Wir werden ja auch nicht jünger und die Gartenarbeit nicht einfacher“, sagt sie. Zwischen ein bis zwei Tonnen Steine liegen in ihrem Vorgarten, den die Petersens in Eigenarbeit angelegt haben. Trotzt der Gesteinsmassen und einer Folie unter ihnen, schaffe es hier oder da dann aber doch ein Halm ans Licht, so Anke Petersen.

Die Diskussionen um diese Gärten aus Stein habe sie mitbekommen, „aber mir ist das egal. Wer das nicht leiden mag, muss ja nicht hingucken. Mir gefällt das und irgendwie ist es ja auch ein Hingucker“, sagt sie. Auf das Argument angesprochen, vielen Insekten würde so ihre Lebensgrundlage genommen, kontert sie: „Hinterm Haus haben wir einen großen bunten Garten mit vielen Blumen. Den sehen die Leute ja aber von der Straße nicht“, so die 62-Jährige.

Schräg gegenüber liegt eine Art Steine-Stauden-Mischgarten. Die Besitzer: Familie Krützfeldt. Eine dicke Hummel steuert eine Staude an. „Wenn ich das sehe, dann freue ich mich“, sagt Monika Krützfeldt. Sie wolle auch wieder mehr Stauden pflanzen. Und das hat einen Grund: Ehemann Gerd Krützfeldt ist Imker und vor zwei Jahren ist das letzte seiner insgesamt 13 Bienenvölker eingegangen. „Wir waren beiden berufstätig und hatten sechs Kinder im Haus“, erzählt Monika Krützfeldt. Für die Gartenarbeit wäre da einfach zu wenig Zeit gewesen. Nun aber wünsche sie sich wieder mehr Farbe in ihrem Vorgarten. „Das kommt jetzt wieder. Alles peu à peu!“ Auf die Bienen und Hummeln freue sie sich besonders.

Einige Gärten weiter glänzen die Steine von Rebekka Karl in der Mittagssonne. Doch so richtig stolz ist sie auf den dunkelgrauen Steinhaufen nicht: „Das hat unser Vermieter so angelegt“, sagt die 32-Jährige.

Rebekka Karl würde – wäre es ihre Entscheidung – einen bunten Garten mit vielen Blumen haben wollen. So sei es einfach etwas trostlos. „Ich mag es auch, wenn es wild und bunt wächst. Dann duftet es so schön, das mag ich. So ist das, naja, nicht so mein Geschmack“, sagt sie. Die Diskussion um den Lebensraum für Bienen und Co könne sie gut nachvollziehen. So ein Garten habe aber tatsächlich auch Vorteile, denn er sei „wirklich pflegeleicht“. Und „immerhin“, versucht sie dem Steingarten doch etwas Gutes abzugewinnen, „die paar Blümchen, die da sind, fallen in so einem Grau umso mehr auf.“