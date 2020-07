Corona-Krise in Nordfriesland : Steigende Zahlen: Gesundheitsamt mahnt zu mehr Vorsicht im Alltag

Der Kreis appelliert bei den gängigen Maßnahmen nicht nachzulassen.

Lange waren die Zahlen im Kreis Nordfriesland stabil. Alltag und Normalität hielten Einzug. Doch genau hier lauert die Gefahr, denn die vermeintliche Normalität lässt Menschen die Pandemie vergessen. Dabei steigen die Infektionszahlen vielerorts wieder. zuletzt wurde zwei Menschen im Husmer Krankenhaus positiv getestet. Das ruft jetzt das Kreisgesundheitsamt auf den Plan, das ausdrücklich alle Bürgerinnen und Bürger zu mehr Vorsicht mahnt: „Bundesweit steigen die Ansteckungszahlen wieder. In dieser Situation wäre das Falscheste überhaupt, genau die Vorsichtsmaßnahmen schleifen zu lassen, die im Grunde genommen am einfachsten umsetzbar sind“, sagt Dr. Antje Petersen, Leiterin des Gesundheitsamtes. Gemeint ist der Mindestabstand von 1,5 Metern, die Händehygiene, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und die Niesetikette. „Sie sind heute noch genauso wichtig wie vor vier Wochen“, betont die Ärztin. Natürlich dürfe die Alltagsmaske beim Kontakt mit Dritten weder unterm Kinn baumeln noch die Nase frei lassen, denn dann hätte sie ja nur die sprichwörtliche Feigenblattfunktion“, sagt Petersen. Auch solle nicht studenlang die gleiche Maske getragen werden. Auch sogenannte FFP2- Masken mit Ausatemventil, die meist in Handwerkermärkten erworben werden, seien ungeeignet zum Schutz Dritter: „Sie bewirken, dass die Atemluft direkt nach vorne auf den Gesprächspartner gerichtet wird.“

Und auch für Urlauber hat die Ärztin eine wichtige Botschaft parat: „Wer aus dem Urlaub in einem Risikogebiet zurückkehrt, muss sich unverzüglich nach der Einreise nach Hause begeben und sich bei uns melden. Wir besprechen dann mit den Anrufern, wie es mit einem Test und der erforderlichen häuslichen Absonderung aussieht.“ Das sei für viele unbequem, aber wer sich nicht sofort beim Gesundheitsamt melde, riskiere ein Bußgeld in fünfstelliger Höhe, mahnt Petersen. Bei positivem Abstrichergebnis würde eine Quarantäne erforderlich werden. Nur mit ausreichenden Informationen sei das Gesundheitsamt in der Lage, Infektionsketten zu unterbrechen und größere Ausbrüche zu verhindern. „Ich appelliere in aller Deutlichkeit auch an unsere Urlaubsgäste: Nordfriesland ist unser Paradies im Norden, aber wer ohne Mindestabstand ausgelassen feiert und tanzt, bietet auch dem Coronavirus paradiesische Verhältnisse an.“ Auch weist Petersen darauf hin, dass sich die Ansteckungsgefahr in geschlossenen Räumen potenziert. Deshalb sollte auch in Kneipen gelten: „Abstand, Hygiene und, wenn nötig, also, wenn der feste Sitzplatz verlassen wird, Alltagsmaske.“

Corona-Zahlen: Im Kreis Nordfriesland befinden sich aktuell 73 Personen in Quarantäne, davon 65 auf dem Festland und acht auf den Inseln. Drei Menschen sind infiziert, zwei auf dem Festland und eine auf den Inseln. Momentan muss keine Person in einer Klinik behandelt werden.

Corona-Hotline: Telefon: 0800 200 66 22