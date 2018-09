Aktiv-Region Südliches Nordfriesland : Stefan Bohlen übernimmt Vorsitz

Claus Röhe wurde nach zehn Jahren an der Spitze verabschiedet. Mehr als eine Million Euro sind noch im Fördertopf.

von hn

04. September 2018, 16:32 Uhr

„Die Aktiv-Region war zehn Jahre lang mein Leben“, sagt Claus Röhe. Das sei keineswegs pathetisch, sondern soll nur ausdrücken, wie eng er dem Verein verbunden ist. Als Gründungsmitglied prägte er die Entwicklung von der ersten Stunde an mit und lenkte die Geschicke als Vorsitzender während mehr als zehn Jahren erfolgreich.

Sein langjähriger Stellvertreter Herbert Lorenzen würdigte die Arbeit Röhes in der jüngsten Mitgliederversammlung im Kirchspielkrug in herzlichen Worten, bilanzierte aber auch in handfesten Zahlen. Als Vorsitzender habe Röhe, so Lorenzen, seit dem 5. Mai 2008 insgesamt 45 Vereins-Sitzungen geleitet und damit mehr als 115 Projekte im südlichen Nordfriesland möglich gemacht. Das entspreche genau 6.370.485,88 Euro an eingesetzten Fördergeldern und einer geschätzten Gesamtinvestition von rund 14,2 Millionen Euro, so Lorenzen weiter – hinzu kämen Mitgliederversammlungen sowie Netzwerktreffen auf Landes- und Bundesebene. Allein mit den 45 Sitzungen sei zudem sicher, so Lorenzen mit einem Augenzwinkern, dass Röhe mindestens 90 Kuchenstücke genossen habe.

Röhes Nachfolger soll nach Übereinkunft der Vereinsmitglieder Stefan Bohlen werden, der auch dessen Position als Leitender Verwaltungsbeamter des Amts Nordsee-Treene übernimmt. Bohlen, der sich derzeit einarbeitet, zeigte sich zuversichtlich, die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers zusammen mit den vielen erfahrenen Vorstandsmitgliedern fortführen zu können.

Weitere Veränderungen betrafen zwei Vorstandsmitglieder der ersten Stunde: Volquart Hamkens (Naturschutzverein Eiderstedt), der Röhe zufolge immer streitbar und in Sache konstruktiv gewesen sei und Thomas Kühl (Bauernverband Nordfriesland), der sich als Stellvertreter und Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands stets für den Verein eingesetzt habe, wurden ebenfalls verabschiedet.

Mit dem Husumer Wohnprojekt Statthuus wurde auch ein neues Vereinsmitglied begrüßt. Der Geschäftsführende Vorstand ist nun wie folgt aufgestellt: Vorsitzender ist Stefan Bohlen, 1. Stellvertreter ist Peter Sattler (Naturschutzverein Eiderstedt), 2. Stellvertreter Herbert Lorenzen (Amt Eiderstedt), 3. Stellvertreter Hans Pahl-Christiansen (Horizonte Husum).

Vor der feierlichen Amtsübergabe bot Regionalmanager Joschka Weidemann den anwesenden 47 Mitgliedern einen Überblick über die Finanzen, die in den kommenden Jahren für die Unterstützung von regionalen Projekten eingesetzt werden können. Nachdem bereits rund 1,33 Millionen Euro gebunden wurden, können bis Ende 2020 noch knapp 1,1 Millionen Euro für die Projektförderung genutzt werden“, berichtete Weidemann. Darüber hinaus warb er die Teilnahme an den Arbeitskreisen des Vereins: Mit dem Netzwerk Bildung, dem Netzwerk Daseinsvorsorge und der Lokalen Aktionsgruppe Fischerei gibt es die Möglichkeit, sich auszutauschen, Kooperationspartner zu finden und mit Gleichgesinnten Projekte zu entwickeln.