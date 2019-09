Linda Hamkens beim Kunstverein Husum : Statt in die Tonne in die Ausstellung

Unter dem Titel „Zwischenlager“ präsentiert Linda Hamkens im Husumer Rathaus ihre Werke.

Avatar_shz von Volkert Bandixen

29. September 2019, 16:18 Uhr

Husum | „Zwischenlager“ ist der Titel einer Ausstellung, die Linda Hamkens auf Einladung des Kunstvereins Husum und Umgebung bis zum 27. Oktober im Rathaus zeigt. Aus Verpackungen von Lebensmitteln hat die freischaffende Künstlerin, die in Reimersbude auf Eiderstedt lebt, Bilder und Installationen geschaffen. „Es ist eine aufregende Ausstellung“, sagte Stephan Richter, ehemaliger Chefredakteur des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages, in seiner Laudatio. „Sie nimmt uns mit auf eine Reise ins Recycling-Wunderland: Seht her, was sich aus Alltagsdingen machen lässt, die zumeist achtlos in der Tonne landen“, so der Laudator.