Förderverein Eiderstedter Kirchen : Startschuss für Sommer-Gottesdienstreihe

Der Förderverein Eiderstedter Kirchen beschließt notwendige Restaurierungen der Kirchen-Inventare.

von shz.de

05. Mai 2018, 08:00 Uhr

In den Eiderstedter Kirchen stehen in diesem Jahr große Vorhaben an. Pastor Sönke Hansen schilderte auf der Jahresmitgliederversammlung des Fördervereins die einzelnen geplanten Restaurierungen.

Der Verein, der mittlerweile 217 Mitglieder fasst, kümmert sich mit dem zuständigen Vorstand (bestehend aus dem Vorsitzenden Pastor Sönke Hansen, seinem Stellvertreter Peter Engelhardt, Boje Bartels, Wolfgang Oppermann, Johannes Lindemann und Inke Schauer) unter anderem um den Erhalt der Kunstwerke und Inventare – darunter Altäre, Kanzeln, Taufen oder Triumphkreuze, Epitaphien und besondere Einrichtungsgegenstände – der 18 evangelischen Kirchen auf der Halbinsel.

So soll zum Beispiel das bedeutende Epitaphs Jürgen Ovens (1623-1678) von 1691 in der St. Laurentius-Kirche Tönning restauriert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 47 500 Euro. Es kann nicht in Teile zerlegt und abgebaut, sondern muss vor Ort restauriert werden.

Für den ersten Teilschritt – Rahmenwerk sowie Selbstporträt J. Ovens und Portrait seiner Frau – in Höhe von 35 000 Euro steuert der Förderverein 20 000 Euro bei, das Landesamt für Denkmalpflege und Nordkirche teilen sich die 15 000 Euro. Offen bleibt ein Restbetrag von 4000 Euro für die Restaurierung des Taufengel von St. Stephanus in Westerhever, für den die Mitglieder auf Unterstützung der Nordkirche hoffen. So könnte die Fertigstellung bereits dieses Jahr noch erfolgen.

Außer den Mitgliedsbeiträgen erhält der Förderverein auch Spenden aus besonderen Anlässen. Zu den Aktivitäten des Vereins gehören im Sommer die Kirchenreisen mit Propst em. Hans-Walter Wulf und die Reihe der Sonntagsgottesdienste mit Kirchenmusikern und Pastoren im Ruhestand in der Kirche Westerhever. Auftakt ist morgen (6.) Mai um 11 Uhr, dann jeweils immer alle zwei Wochen zur gleichen Zeit.

Nach dem Kassenbericht erstattete Ove Becker Ketels aus dem Norderheverkoog den Prüfungsbericht. Die Entlastung des Vorstandes war einstimmig. Im Namen aller sprach Ute Böttcher aus Poppenbüll Sönke Hansen mit dem Vorstand große Anerkennung für diese segensreiche Arbeit aus.