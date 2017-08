Westküstenmarsch : Start und Ziel in Haselund

vergrößern 1 von 1 Foto: hn 1 von 1

Jedem, der auf der Bundesstraße 200 Richtung Flensburg fährt, ist das kleine Trafo-Haus sicherlich schon aufgefallen: Liebevoll mit einem Feuerwehrauto verziert, macht es sich gut neben dem Feuerwehrhaus im Ort Haselund. Dass von hier aus am Sonntag, 3. September, die Teilnehmer des diesjährigen Westküstenmarsches der Feuerwehren aus Dithmarschen und Nordfriesland auf die Strecke gehen, passt ebenfalls.

„Wir haben uns im vergangenen Jahr um die Ausrichtung beworben und den Zuschlag bekommen – seitdem wurde viel geplant“, sagt Stefan Thomsen, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Haselund. Die Marschstrecke wird sich durch alle drei Ortsteile der Gemeinde Haselund ziehen: Kollund, Brook und Haselund. Als Start und Ziel dient ein ortsansässiges Pflege-Unternehmen, das nicht nur Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, sondern auch noch das Kochen der Erbsensuppe übernimmt, ergänzt Thomsen.

In diesem Jahr ist Nordfriesland Ausrichter des Westküstenmarsches der Kreisfeuerwehrverbände Nordfriesland und Dithmarschen. Der Startschuss zu dieser Traditionsveranstaltung fiel 1974 – damals marschierten noch Feuerwehrleute aus dem ganzen Land rund um den Bordesholmer See. Aufgrund der großen Teilnehmerzahlen wurde die Organisation danach in die Obhut der Kreisfeuerwehrverbände gegeben, erinnert sich Kreisbrandmeister Christian Albertsen. Nordfriesland und Dithmarschen wechseln sich seitdem als Gastgeber ab – in diesem Jahr richtet die Freiwillige Feuerwehr Haselund den Westküstenmarsch für die rund 900 Teilnehmer aus, die sich dazu stets einfinden.

Ein Hinweis an die Haselunder Bevölkerung: Die Marschstrecke wird mit Markierungsspray auf den Wegen vorgegeben – es handelt sich dabei also nicht um Kennzeichnungen für bevorstehende Asphaltierungsarbeiten.

Los geht der 40. Westküstenmarsch in Haselund um 8.30 Uhr. Kurzentschlossene Feuerwehren können sich noch anmelden – unter der Telefonnummer 04841/967410, der Faxnummer 04841/967474 oder per E-Mail an info@kfv-nf.de.

von hn

erstellt am 14.Aug.2017 | 15:00 Uhr