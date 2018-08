Ein neuer Lebensabschnitt : Start in die Schulzeit – und in den Verkehr

Das neue Schuljahr hat begonnen – auch für die Abc-Schützen in Husum.

von vb

22. August 2018, 16:33 Uhr

Mit dem Start des neuen Schuljahrs beginnt für mehr als 26.000 Schulanfänger in Schleswig-Holstein der Ernst des Lebens – und damit auch die Konfrontation mit dem Straßenverkehr. Dem Zweck einer hochwertigen Verkehrserziehung dient die von der Landesverkehrswacht Schleswig-Holstein umgesetzte Aktion „Das kleine Zebra auf dem Schulweg“. Diese wurde wurde im Rahmen der Einschulungsfeier an der Bürgerschule, in deren Rahmen für 65 Kinder der neue Lebensabschnitt eingeläutet wurde, vorgestellt. Jedes von ihnen bekam ein Heft über das richtige Verhalten im Straßenverkehr – und dies nicht nur in deutscher, sondern in verschiedenen Sprachen.