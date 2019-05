St. Peter-Ording : Start in die Badesaison: Für Sicherheit am Strand ist gesorgt

Bei der jährlichen Strandabnahme in St. Peter-Ording wurden keine Mängel festgestellt.

von Ilse Buchwald

28. Mai 2019, 10:16 Uhr

Vor dem Start in die Badesaison müssen sich die fünf Rettungsstationen am Strand von St. Peter-Ording jährlich einer kritischen Überprüfung unterziehen. Immer im Mai ist es soweit, dann rücken Betriebsärztin und ein Beauftragter für den Arbeitsschutz an.

Zu bemängeln gab es nichts. Im Gegenteil: Betriebsärztin Dr. Christiane Kaden war des Lobes voll: „Der Rettungsdienst ist sehr gut ausgestattet mit Rettungsmittel. Und das freiwillig. Die Urlaubsgäste sind hier wirklich in guten Händen.“

Vom Pflaster bis zum Beatmungsgerät

So gibt es in jedem Strandabschnitt in der Bademeister-Kabine beispielsweise einen Raum für die Erste Hilfe mit Liege, einen Notfall-Rucksack, wie er auch im Rettungswagen mitgeführt wird, sowie weiteres Equipment für Notfälle, wie Defibrillator und ein Beatmungsgerät.

Darauf legt die zuständige Tourismus-Zentrale (TZ) sehr großen Wert. Immerhin tummeln sich am Ordinger Strand an schönen Sommertagen in den Ferien bis zu 20.000 Menschen. „Da gibt es natürlich immer Notfälle", sagt Nils Koch, technischer Leiter der TZ.

Nichts zu beanstanden hat auch Matthias Ludwig vom Betriebsärztlichen arbeitsmedizinischen Dienst (BAD). Er begutachtet die Bademeisterkabinen und die Rettungsboote auf ihren Zustand, ob es keine Stolperfallen gibt und ob alle vorgeschriebenen Schilder angebracht sind.

„Dann können wir ja guten Gewissens in die Badesaison starten“, sagt Nils Koch bei der Abschlussbesprechung.

Bei der Strandabnahme war auch der neue Bauhofleiter Oke Hansen dabei, Johannes Mahnsen, Chef der Badestellen, Bernd Hoppe von der TZ Haustechnik und als Protokollant Christoph Timm von der Amtsverwaltung.