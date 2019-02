„Starke Typen“ sind überall gefragt

von hn

05. Februar 2019, 15:05 Uhr

Mit den Worten „In Ehrbarkeit – Wahrhaftigkeit – Gerechtigkeit“ eröffnete Landesinnungsmeister Sönke Wiegel die Freisprechungsfeier für Land- und Baumaschinen-Mechatroniker in der Deula-Landmaschinenhalle in Rendsburg. Er würdigte die Leistungen in den Prüfungen und gab den Nachwuchskräften mit auf dem Weg: „Bleibt am Ball, bildet Euch weiter, dann hat dieser Beruf goldenen Boden.“ Zudem sollten alle auch an ein Ehrenamt im ländlichen Bereich denken, etwa in der Landjugend, im Sportverein oder auch in der örtlichen Feuerwehr. „Denn auch dort werden starke Typen benötigt, die Verantwortung übernehmen.“

Der Hauptpunkt des Tages war die Ausgabe der Gesellenbriefe. Danach wurden die Besten jeder Innung gesondert geehrt. Vom Prüfungsstandort Husum sind dies: 1. Marvin Kreipe – Lorenz, Schwedeneck; 2. Pascal Hansen – Unruh Gabelstapler, Helse, und 3. Lasse Jürgensen – Christian Hamann, Sörup, alle Note 2.

Berufliche Schule

Husum MDML 5A: Jonas Bartling, Wüstenberg Landtechnik, Husum; Carsten Peter Brix, Jöhnk Landmaschinen, Böklund; Lucas Bröer, Henningsen Landtechnik, Böklund; Mirco Clausen, Gartenland, Schleswig; Patrick Hansen, Hauke Nissen, Silberstedt; Henning Jensen, Ernst Hand, Bollingstedt; Lasse Jürgensen, Christian Hamann, Sörup; Matthias Jungeberg, Hans Peter Petersen, Grödersby; Niklas Kleeberg, LVA Schleswig-Holstein, Sörup; Marcus Koch, LVA Schleswig-Holstein, Bordelum; Henning Kriegshammer, Claas Bordesholm, Sörup; Jonas Kröger, Jöhnk Landmaschinen, Böklund; Jacob Lumbeck, LVA Schleswig-Holstein, Sörup; Niclas Petersen, Landesbetrieb für Küstenschutz, Husum; Nils Petersen, Hans-Jürgen Petersen, Breklum; Hendrik Vollmer, Ernst Uwe Schade, Klappholz.

Husum MDML 5B: Jannik Christiansen, Stotz Agrartechnik, Handewitt; Tobias Fehrmann, Johannes Rathje, Witzwort; Maximilian Green, Wüstenberg, Niebüll; Ove Holsteiner, Sönke Petersen, Pellworm; Nick Kersten, Claas Bordesholm, Risum-Lindholm; Simon Phillip Kersten, Wüstenberg, Husum; Gunnar Meik Lorenzen, Wüstenberg, Niebüll; Dennis Petersen, Peter Kock, Löwenstedt; Melf Petersen, Uwe Asmussen, Stedesand; Michel Reich, P.E.P. Landtechnik, Westre; Marten Schüler, ETB Landtechnik, Bondelum; Dennis Sönnichsen, Schneider Verwaltungs UG, Weesby; Andre Taubenheim, LVA Schleswig-Holstein, Bordelum; Jon-Gerrit Thormählen, Godeke Carstensen, Haselund; Mika Volkmann, Raiffeisen Technik Westküste, Husum.

Prüfung Sommer 2018: Ove Anthonisen, Technik Center Niebüll, Niebüll; Niels Berndsen, Wüstenberg Landtechnik, Börm; Arne Brodersen, Underbjerg, Süderlügum; Timo Köpsell, Ernst-Uwe Liehr, Sterup; Jannik Nissen, Heico Nissen, Wester-Ohrstedt; Marcel Pehl, Jöhnk, Böklund; Melf Thore Petersen, Landtechnik Wanderup, Wanderup; Florian Philipp, Wüstenberg, Husum.