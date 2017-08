Frauen in der Politik : Starke Frauen im Porträt

vergrößern 1 von 1 Foto: Middendorf 1 von 1

Unter dem Titel „Mehr Frauen in die Politik“ sind in der aktuellen Ausstellung in der Bredstedter Amtsverwaltung Porträts von Frauen aus dem Mittleren Nordfriesland zu sehen. Sie alle engagieren sich politisch in ihrer jeweiligen Kommune. Sieben der insgesamt 21 Kommunalpolitikerinnen haben jüngst die Ausstellungseröffnung begleitet.

„Mein ganz besonderer Dank geht an sie, die porträtierten Politikerinnen. Sie haben sich mit Begeisterung auf dieses Projekt eingelassen“, sagte die Gleichstellungsbeauftragte, Christine Friedrichsen. Gemeinsam mit Felix Middendorf, der für die Öffentlichkeitsarbeit des Amtes zuständig ist, hat sie die Bilder und begleitenden Texte der Ausstellung erarbeitet. Sie bewundere das persönliche Engagement der Frauen, so Friedrichsen weiter. „Wie sie vielfach den Spagat zwischen Familie, Beruf und politischem Amt bewältigten, hat meine Hochachtung.“

Neben der Würdigung dieser Arbeit steht eine landesweite Aktion der Gleichstellungsbeauftragten mit dem Landesfrauenrat sowie dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung im Hintergrund der Ausstellung. Sie möchte mehr Frauen für die Gremienarbeit begeistern und aufzeigen, wie wertvoll die weibliche Sicht für die politische Kultur ist. Diesen Eindruck bestätigen etwa die stellvertretenden Bürgermeisterinnen von Bredstedt und Langenhorn, Johanna Christiansen und Doris Friedrichsen: „Unser Empfinden ist, dass Frauen in Diskussionen für eine andere Gesprächskultur sorgen. Auch kommen sie oft schneller auf den Punkt als ihre männlichen Kollegen.“ Dies sei keineswegs negativ gemeint, betont Christiansen. Der Umgang miteinander sei von gegenseitigem Respekt geprägt und in der Sache überwiegend sehr konstruktiv.

Mit Blick auf die 2018 anstehenden Kommunalwahlen wünscht sich die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Mittleres Nordfriesland weitere Interessierte für die Arbeit in politischen Gremien von Stadt und Gemeinden. „Denn dort sind sie klar in der Minderheit“, erläutert Friedrichsen. Frauen haben demnach im Amtsgebiet lediglich einen Anteil von knapp 20 Prozent. Es gibt 39 Frauen und 164 Männer in den Vertretungen.

Besucher können in der Ausstellung nicht nur großformatige, auf Leinwand gezogene Bilder der porträtierten Frauen sehen. Neben den Fotos findet sich auch jeweils ein kurzer Text, in dem die Politikerinnen ganz persönlich über ihre Motivation berichten.

Die Ausstellung „Mehr Frauen in die Politik“ ist zu den Öffnungszeiten des Amtes im Obergeschoss des Verwaltungssitzes zu sehen (Theodor-Storm-Straße 2). Die Texte und Bilder finden sich zudem unter www.amnf.de.

Öffnungszeiten: Montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12 Uhr, dienstags zusätzlich von 13.30 bis 15.30 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr.