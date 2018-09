Stapelholmer Kirchen öffnen ihre Tore

von Helmuth Möller

05. September 2018, 16:31 Uhr

Am Sonntag (9.) findet wieder der bundesweite „Tag des offenen Denkmals“ statt, der von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz veranstaltet wird. Das Motto in diesem Jahr: „Entdecken, was uns verbindet“. In Stapelholm verbinden vor allem die drei Kirchen in Stapel (Foto), Bergenhusen, und Erfde, die bald zu einer Kirchengemeinde verschmelzen. In allen Gotteshäusern werden Kirchenführungen angeboten. Beginn ist jeweils um 14, 16 und 17.30 Uhr. Wer alle drei Kirchen besucht, hat die Möglichkeit, an einer Verlosung teilzunehmen. Der Hauptpreis ist eine Fahrt auf der Eider mit der Bargener Fähre.